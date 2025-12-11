אנחת רווחה נרשמה הבוקר בקרב רבבות חסידי גור בארץ ובעולם, עם שחרורו של האדמו"ר, מבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים, לאחר שאושפז בשל דלקת ריאות | האדמו"ר ישאר למנוחה במעונו בירושלים והחסידים נקראים להמשיך להתפלל לרפואתו השלמה (חסידים)
אירוע רפואי חריג בבית החולים הדסה הר הצופים: ארבע יולדות נדבקו בתוך שבועות ספורים בחיידק אלים מסוג סטרפטוקוקוס A. אחת מהן נזקקה להנשמה והרדמה, אך כולן שוחררו בסופו של דבר במצב טוב. כעת בודקים במשרד הבריאות כיצד התפשט החיידק (בריאות)
אירוע מסוכן וחריג בקנה מידה אירע בשבוע שעבר כאשר תינוק כבן שבועיים נחטף בידי אימו מביה"ח הדסה הר הצופים שבבירה - וחולץ בשלום מחדר בבית מלון ברשות הפלסטינית, בידי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים שהשיבו אותו לישראל | האם נעצרה ונחקרה במשטרה (בארץ)