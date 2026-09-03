אילוסטרציה ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

בצעד יוצא דופן במסגרת המאבק בפריחת האצות הענקית בים התיכון, יזמה רשות המים ריסוס אווירי של חומרי הדברה כימיים במרחק של כקילומטר בלבד מול חופי אשקלון. הפרטים על הפעולה נחשפו היום (יום ה') בחדשות 13, בדיווחו של מתן חודורוב.

הריסוס בוצע באמצעות מטוס של חברת "כימניר" לאורך קטע של תשעה קילומטרים, סמוך לחוף זיקים המוכרז כחוף רחצה. מטרת הפעולה הייתה לחסל את פריחת האצות שגרמה בימים האחרונים להשבתה חלקית של מתקני ההתפלה לאורך החוף ולשיבושים משמעותיים באספקת המים. אולם התברר כי הפעולה נעשתה מבלי שהציבור הרחב קיבל הודעה או אזהרה מוקדמת, וללא עדכון מראש לגורמים מקצועיים רלוונטיים. לפי הדיווח, במסגרת הניסוי נעשה שימוש בתערובת של שלושה חומרים כימיים: נחושת גופרתית, אלומיניום סולפט וסודיום פרקרבונט. מדובר בחומרים שמגע ישיר עמם עלול לגרום לנזקים בריאותיים, בעיקר לעיניים. על פי הבדיקות שנערכו, בחלק מהמקומות הוטלו החומרים במינונים הגבוהים פי 27 מהתקן המותר. בעקבות חשיפת הפרטים, משרד הבריאות פנה בהמלצה דחופה לאסור דיג באזור באופן מיידי. במשרד דורשים לאכוף את האיסור הן ברדיוס הטיפול והן באזור החיץ של הקילומטר הראשון מהחוף. המומחים מציינים כי הים מתאפיין בדינמיות גבוהה של זרימת מים, וכי קיים חוסר במידע מדויק אודות זני האצות הספציפיים שהתפשטו באזור.

מתקני חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

בין החששות שהועלו במשרד הבריאות נמנה החשש כי מדובר בזנים מסוכנים המכילים רעלנים המסוגלים לגרום לנזקים לכבד ולגירויים חמורים. לפיכך, במשרד ממליצים להאריך את איסור הדיג עד לקבלת תוצאות מעבדה של ניטור רקמות דגים שיעידו על חזרה למצב תקין. כמו כן צוין כי הבדיקות השגרתיות של מי הרחצה בחופים הן בקטריאליות בלבד, ואינן מהוות תחליף לדיגום כימי ייעודי הנדרש במקרה כזה.

מנגד, במשרד האנרגיה וברשות המים דוחים את הטענות בדבר סכנה ומבהירים כי אין כל חומר המסכן את בריאות הציבור וכי חופי הרחצה בטוחים לחלוטין. לדבריהם, ועדת ההיטלים, שבה חברים גם נציגי משרד הבריאות ומשרד החקלאות, אישרה מראש את השימוש בחומרים אלו, שהם מאושרים גם לטיפול במי שתייה ואינם מהווים סכנה לסביבה הימית.

מתקני חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

בינתיים, תמונות לוויין עדכניות מהבוקר מצביעות על כך שנכון לעכשיו לא חל שיפור בפריסת האצות בים התיכון. הערכות המומחים הן שהאצות ימשיכו להתפשט צפונה ויגיעו במהלך היומיים הקרובים עד לחופי חיפה, דבר שעלול לסכן גם את פעילות מתקן ההתפלה בחדרה.

עם זאת, בתום הערכת מצב שקיים שר האנרגיה אלי כהן עם ראשי משק המים, נמסר כי המשק פועל כרגיל. ברשות המים הבהירו כי מתקן ההתפלה שורק א' כבר חזר לפעילות מלאה, ובמקביל תוגברה השאיבה מקידוחים ומהכנרת על מנת למלא את המאגרים ולהבטיח אספקת מים רציפה לכלל משקי הבית והחקלאות בארץ.

משבר האצות הנוכחי מצטרף לשורה של שיבושים באספקת המים שנרשמו בימים האחרונים במספר אזורים, כאשר תושבים בירושלים ובאזורים נוספים דיווחו על הפסקות מים ממושכות. השאלה המרכזית שעולה כעת היא האם הפעולה החריגה של הריסוס האווירי תצליח לפתור את המשבר, או שמא תיצור בעיות נוספות שטרם התגלו.