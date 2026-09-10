חשד לאבולה בירושלים: חולה בבידוד לאחר שובו מקונגו

אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

משרד הבריאות מעדכן על חשד למקרה אבולה בישראל, לאחר שאדם ששב לפני מספר ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פיתח חום. בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והחולה עובר בירור רפואי מלא. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים, כך נמסר מהמשרד.

החולה מטופל בתנאי בידוד מלא בהתאם לנהלים המקצועיים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה. הוא הועבר למרכז הרפואי הדסה עין כרם, שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת מקרים חשודים מסוג זה. במסגרת בירור החשד יבוצע רצף של בדיקות מעבדה, בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים המקובלים בישראל ובעולם. במקביל, משרד הבריאות השלים את החקירה האפידמיולוגית שנועדה לאתר מגעים רלוונטיים. במשרד מדגישים כי מי שלא יקבל פנייה ישירה מטעם משרד הבריאות אינו נדרש בשלב זה לנקוט פעולה כלשהי. משרד הבריאות מזכיר לציבור כי נגיף האבולה אינו מועבר באוויר. ההדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים, או במגע עם דם, נוזלי גוף או הפרשות. במשרד מדגישים בנוסף כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. השמות הנפוצים ביותר השנה משה כץ | 06.09.26 משפחת הלוחם שנורה בנתניה זועמת משה כץ | 06.09.26 באמצע אוגוסט האחרון דיווח משרד הבריאות על חשד נוסף לאדם ששב מקונגו ופיתח תסמינים חשודים, אך התוצאות יצאו שליליות. האדם טופל בבידוד במרכז רפואי ייעודי, והבדיקות שבוצעו במעבדות משרד הבריאות אישרו כי לא מדובר בהידבקות בנגיף האבולה.

רופא באפריקה מבצע בדיקה לחשוד במחלה ( צילום: שאטרסטוק )

התפרצות האבולה בקונגו

על רקע התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, משרד הבריאות עוקב בחודשים האחרונים אחר ההתפתחויות בעולם ומקיים היערכות מערכתית שנועדה לשמור על מוכנות מערכת הבריאות. במסגרת זו הופצו הנחיות מקצועיות לצוותים רפואיים ולבתי החולים הרלוונטיים, הושלמה הצטיידות באמצעי מיגון ובציוד ייעודי, הוקמו מנגנונים לזיהוי מוקדם של נוסעים השבים מאזורי תחלואה והוקמה מערכת לזיהוי מעבדתי של תחלואה באבולה.

לפי נתונים שפורסמו בסוף אוגוסט, התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו חצתה את רף 6,000 הנדבקים המאומתים: 6,041 נדבקו ו־2,911 מתו. מדובר בהתפרצות האבולה הגדולה ביותר בתולדות קונגו, והיא נגרמת מזן בונדיבוגיו, שאין נגדו כיום חיסון או טיפול ספציפי מאושרים.

המשרד קורא לציבור להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה, ובראשם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מי שנוסע לאזורים אלה מתבקש לקבל ייעוץ פרטני במרפאת מטיילים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

נוסעים ששבו מקונגו ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד שהייתם שם, מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני עם מוקד קול הבריאות של משרד הבריאות בטלפון 5400*. חשוב לציין כבר במהלך השיחה כי השוהים חזרו מאזור שבו קיימת תחלואה באבולה.