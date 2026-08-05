ביום שלישי האחרון התרחש אסון קשה בחוף הים בעיר לימסול שבקפריסין, כאשר יעקב ישראל ידיד ז"ל, תושב שכונת פסגת זאב בירושלים, בן 35 ואב לארבעה ילדים, נפטר בטביעה במהלך חופשה משפחתית. האסון התרחש בנוכחות רעייתו וילדיו.

על פי הפרטים שנמסרו, המנוח ז"ל יצא לרחוץ בים יחד עם בני ביתו, וכעבור זמן מה נעלמו עקבותיו. בני המשפחה ערכו חיפושים ממושכים שנמשכו כשעתיים, הן בחוף והן בים, אך ללא תוצאה. בסופו של דבר, מצנח רחיפה שעבר באזור הבחין בגופתו צפה על פני המים, ומיד הוזעקו כוחות ההצלה המקומיים למקום.

חיים ויינגרטן, סמנכ"ל המבצעים בארגון זק"א, מסר: "מדובר באסון קשה וכואב. המנוח נכנס לרחוץ בים יחד עם בני משפחתו, ובשלב מסוים נעלמו עקבותיו. במשך כשעתיים בני המשפחה חיפשו אחריו בחוף ובים, עד שמצנח רחיפה שחלף מעל האזור הבחין בו כשהוא צף במים. לצערנו, צוותי ההצלה המקומיים נאלצו לאשר את מותו".

ויינגרטן הוסיף כי ארגון זק"א נמצא בקשר מתמיד עם בני המשפחה, ופועל בשיתוף עם משרד החוץ מול הרשויות בקפריסין על מנת לסייע למשפחה ולהביא את ארון המנוח לקבורה בארץ הקודש בהקדם האפשרי.

נציגי זק"א עובדים במקביל עם גורמי משרד החוץ מול הרשויות המקומיות בקפריסין, ומלווים את בני המשפחה בכל ההליכים הנדרשים להשבת המנוח לקבורה בישראל.

האסון הכואב מצטרף לשורת מקרי טביעה טראגיים שאירעו בתקופת בין הזמנים האחרונה, ומדגיש את הצורך בזהירות מרבית בחופי הרחצה, במיוחד בתקופה זו בה משפחות רבות יוצאות לנופש.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.