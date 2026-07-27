טרגדיה בשכונה החרדית: ילדה בת 4 נפטרה לאחר שטבעה בבריכת שחייה

טרגדיה נוראית בקהילה החרדית בעיר לייקווד שבניו ג'רזי, עם פטירתה בדמי ימיה של הילדה היקרה ביילי סנדרס ע"ה, בת ארבע בלבד בפטירתה, כתוצאה מאירוע טביעה קשה בבריכת שחייה.

הילדה, בתם של ר' משה ומרת רינה סנדרס שיבלחט"א, פונתה אתמול, יום ראשון, במצב אנוש לבית החולים, שם נאבקו הרופאים על חייה עד שנאלצו לקבוע את פטירתה.

האירוע הקשה התרחש, לפי הדיווח באתר YWN, בשעות הבוקר, כאשר מסיבה שאינה ברורה הילדה טבעה במים בתוך בריכת שחייה. לאחר שנמשתה מהמים כשהיא מחוסרת הכרה, הוזעקו למקום במהירות כוננים ופראמדיקים של ארגון הצלה המקומי. חובשי ההצלה העניקו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות, ופינו אותה תוך כדי המשך החייאה במצב קריטי ביותר לבית החולים.

עם הגעת הבשורה על אירוע הטביעה הקשה, התפשטה הידיעה במהירות בקרב בני הקהילה בלייקווד ומחוצה לה, ורבים קראו פרקי תהילים לרפואתה השלמה של הילדה הקטנה. גם בבית החולים המשיכו הצוותים הרפואיים להילחם על חייה במשך שעות ארוכות, כשרבים מייחלים לנס, אך למרבה הכאב והצער, נגזרה גזירה ורופאי בית החולים נאלצו לקבוע את פטירתה.

מסע ההלוויה של הילדה ביילי סנדרס ע"ה יתקיים הלילה (שני) בשעה 12:30 בלילה בבית החיים בלייקווד, שם תובא למנוחות עולמים יגון קודר. בני המשפחה הנאנקת תחת הכאב הכבד ישבו שבעה בביתם ברחוב רוקברידג' 9 בעיר. הידיעה הקשה הותירה אבל כבד ומיוסר בקרב בני הקהילה החרדית המקומית, המתמודדת עם האסון הכבד של קטיפת פתיל חייה של ילדה רכה בשנים.