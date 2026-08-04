אבל כבד השתרע הלילה על שכונת רמות בירושלים עם פטירתו של המחנך הדגול הרה"ח ר' אהרן זלצמן ז"ל, מחשובי חסידי ויז'ניץ בשכונה, שהלך לעולמו לאחר מאבק ממושך במחלה קשה. המנוח ז"ל היה בן 58 שנים בלבד בעת פטירתו.

בשנתיים האחרונות עבר המנוח ז"ל ייסורים קשים, שקיבל עליו באהבה ובמסירות, תוך שהוא ממשיך להקרין אמונה וביטחון על סביבתו עד לרגעיו האחרונים, בדממה ובגבורת רוח.

המנוח ז"ל נולד בט' בסיוון תשכ"ח לאביו הרה"ח ר' ישראל ז"ל, מחשובי חסידי קרלין, ולאמו הצדקנית, בתו של הרה"ח ר' אלימלך ויזל ז"ל, שהיה מדמויות הבולטות בקריית ויז'ניץ בבני ברק.

בזכות היותו נכדו של הרה"ח ר' אלימלך ויזל ז"ל, שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ, זכה המנוח לקירבה מיוחדת אצל מרן האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, שחיבב אותו חיבה יתירה. בהמשך התקבל ללמוד בישיבת ויז'ניץ, שם נמנה על המצוינים המובהקים. באופן מיוחד זכה להשתעשע בלימוד עם רבו מרן ה'ישועות משה' זי"ע, בעיקר בעת שהותו של הרבי לנופש בעיר ערד. עד היום נשמרות הקלטות רבות משיחות הקודש שקיים עם רבו, ואף נבחן על ידיו על כל הש"ס.

לאחר נישואיו עם רעייתו תחי', בת הרב משה הלר, התיישב תחילה בעיר הקודש צפת, בקריית 'מאור החיים'. כעבור מספר שנים, בהוראה מפורשת מרבו מרן ה'ישועות משה' זי"ע, עבר להתגורר בשכונת רמות בירושלים. שם הקים את בית המדרש של חסידי ויז'ניץ, ושימש כגבאו הנאמן והמסור לאורך עשרות שנים.

המנוח ז"ל היה מדמויות ההוד בשכונה ומעמודי התווך של הקהילה החסידית. במשך שנים ארוכות שימש כמלמד תשב"ר ירא שמיים, ובדרכו החינוכית המיוחדת והמאירה העמיד מאות תלמידים שספגו ממנו אהבת תורה ויראת שמיים טהורה.

מכריו וידידיו מעידים על אישיות נעלה ומיוחדת, שאור פניו וסבר פנים יפות היו סימן ההיכר שלו. היה דבוק בתורה ובעבודת השם בכל לבו, איש של חסד טהור, שקדושה ואצילות נפש ליוו את כל מעשיו והליכותיו.

הבוקר נפסק חוט חייו בטרם עת, והוא מותיר אחריו משפחה שבורה ורצוצה, אחד עשר יתומים, ובהם צאצאים שטרם זכה להעמידם תחת החופה.

תנצב"ה.