הקהילה החרדית בלייקווד שרויה באבל כבד לאחר שמרת גיטל זלאטא ברנשטיין ע"ה, בת 73 בפטירתה, השיבה את נשמתה ליוצרה בתחילת השבוע בבית החולים. המנוחה ע"ה, אשת יבלחט"א ר' אפרים ברנשטיין, נפטרה לאחר מאבק ממושך של כשנה וחצי מפצעיה הקשות שספגה בתאונת דרכים מחרידה.

על פי הדיווח באתר Lakewood Alerts, התאונה הקשה התרחשה בחודש מרץ 2025 למניינם בשעות הערב, כאשר המנוחה ע"ה חצתה את כביש 'רוט 9' הסואן בסמוך למרכז המסחרי 'אוורגרין פלאזה' בלייקווד. בעת שצעדה עם הליכון, נפגעה בעוצמה רבה מרכב חולף.

פעולות החייאה ממושכות

כוחות ההצלה המקומיים ופראמדיקים של ארגון הסטנד-אייד הצלה בלייקווד ששהו בסמוך הוזעקו למקום ומצאו את המנוחה ע"ה כשהיא ללא דופק וללא נשימה. הצוותים פתחו מיד בפעולות החייאה מתקדמות וממושכות בשטח, ולאחר שמצבה יוצב במעט, היא פונתה במצב קריטי ביותר לבית החולים.

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זירת התאונה באוורגרין נחסמה אז לתנועה למשך שעות ארוכות על ידי המשטרה המקומית לצורך חקירת הנסיבות, בעוד שבקהילה החרדית התקיימו תפילות רבות לרפואת גיטל זלאטא בת יהודית.

התאונה הקשה התרחשה על רקע גל תאונות דרכים מדאיג שאירע באותה תקופה באזור לייקווד, אשר עורר סערה ודאגה רבה בקרב התושבים המקומיים לגבי בטיחות הולכי הרגל בעיר. באותו שבוע בלבד נפגעו לפחות עוד שני הולכי רגל נוספים באירועים נפרדים באזור, בהם ילד צעיר שנפצע קשה בטומס ריבר הסמוכה.

חודשים של מאבק רפואי

על אף המאמצים הרפואיים הממושכים והטיפול המסור שקיבלה, חודשים ארוכים הייתה המנוחה בתהליך התאוששות ושיקום מורכב. באופן טרגי, היא לא הצליחה להתאושש לחלוטין מהפציעות הקשות והמורכבות שספגה בתאונה, עד אשר השיבה את נשמתה ליוצרה בתחילת השבוע.

מסע הלוויה יצא מבית הלוויות בדרך רמזי בלייקווד, ומשם תצא הלוויה לבית החיים בעיר אלמונט שבמדינת ניו יורק, שם תובא למנוחת עולמים.

ברוך דיין האמת.