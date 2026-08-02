אבל כבד בבני ברק ובחסידות ויז'ניץ: הבוקר (ראשון) נסתלק לבית עולמו הרה"ח ר' בצלאל הלוי סגל ז"ל, מזקני חסידי ויז'ניץ ומשוכני השיכון הראשונים, כשהוא בן תשעים ואחת שנה.

המנוח ז"ל נודע כשקדן נפלא בתורה, שהתנהל כל ימיו בהצנע לכת ובענוה יתרה, מבלי לבקש לעצמו כבוד או הכרה. בדרך זו גידל והעמיד דורות של בנים ותלמידים ההולכים בדרכיו הטהורות.

נולד בעיר הקודש צפת לאביו הגה"ח רבי צבי אריה סגל זצ"ל, מצאצאי המקובל האלוקי הגה"צ רבי שלום סגל זצ"ל מפודהייץ. בימי בחרותו נמשך בכל ליבו לחצר הקודש ויז'ניץ, ולאחר נישואיו עם רעייתו תבלחט"א תחי' – המוכרת לרבים מתושבי בני ברק כמנהלת סניף מאפיית 'שובע' ברחוב שלמה המלך – התיישב באחד הבתים הראשונים שנבנו בשיכון ויז'ניץ בבני ברק, ושם המשיך להתגורר עד יומו האחרון.

מכריו מעידים עליו שהיה דמות של שתיקה ועבודת השם בצניעות נפלאה. במשך עשרות בשנים קבע את מקום תפילתו ולימודו בשטיבלעך 'בית הלל' שבשיכון, והיה כחלק מהריהוט למבקרים במקום, כשהוא יושב והוגה בדברי תורה יומם ולילה.

בשנותיו האחרונות לקה במחלה קשה וסבל ייסורים שקיבל באהבה ובשלמות. זה עתה השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, עטור במעשים טובים ובשם טוב.

זכה והעמיד דורות של זרע ברך ה' – בנים וחתנים ומאות צאצאים העוסקים בתורה ובמצוות. בניו: הרב יעקב, הרב יחיאל, הרה"ג משה אליעזר, הרב חיים שלום, הרב דוד, והרב אהרן שלמה.

הלווייתו תצא היום (ראשון) בשעה 12:00 מבית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ, ומשם לבית העלמין סגולה בפתח תקווה.

המשפחה תשב שבעה בביתו ברחוב גבעת פנחס 8 בבני ברק.

תנצב"ה.