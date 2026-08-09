אבל כבד פקד את משפחתו של הגאון הצדיק רבי שלום ארוש, ראש מוסדות 'חוט של חסד', עם פטירתו הטראגית של נכדו הרך שלום סגינר ז"ל, שמלאו לו ארבע שנים בלבד. הילד נפטר בטביעה בבריכה במהלך שהות משפחתית במקסיקו.

הנפטר הוא בנם של הרב אסף ורבקה סגינר. האסון אירע בעת ששהתה המשפחה במקסיקו, כאשר הילד הטהור טבע בבריכה. צוותי החירום המקומיים הגיעו למקום ונאבקו על חייו בפעולות החייאה ממושכות, אך לצערנו הרב נאלצו לקבוע את פטירתו.

בשעות אלו נערכים מאמצים נמרצים מצד בני המשפחה והעסקנים להעלאת ארונו של הילד הטהור לארץ הקודש לצורך קבורה בישראל.

במסר שפורסם מטעם המשפחה נאמר: "ברוך דיין האמת. עלה מוות בחלוננו בבשורה הקשה על פטירתו של הילד הטהור שלום סגינר, בן רבי אסף ורבקה, נכדו של יבלחט"א הגאון רבי שלום ארוש. בן 4 בלבד, עלה טהור וזך. השם ינחמנו וירפא שברינו".