חבר הכנסת ארז מלול מש"ס חיתן אמש את בתו אילה עם הבחור אלחנן אוחנה מישיבת חברון, בנו של הרב אליהו אוחנה ראש ישיבת שיח יצחק במודיעין עילית • באירוע באולמי נוף ירושלים השתתפו רבנים, אישי ציבור ובכירי תנועת ש"ס
לקראת ימי הרחמים והרצון הגיע הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין אל היכל ישיבת 'שיח יצחק', שם מסר בתחילה שיחת מוסר והתעוררות כהכנה לימים הנוראים, בהמשך זכו כלל הבחורים לעבור מול פניו ולקבל דבש בצירוף ברכת כתיבה וחתימה טובה (עולם הישיבות)
לקראת הימים הנוראים באים לקראתנו לשלום, זכו תלמידי ישיבת 'שיח יצחק' בבני ברק, לקדם את פני חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, עם הופעתו הכבודה בשערי ההיכל הישיבה המעטירה, לשאת מנועם אמרותיו להכין את לבבות הבחורים כדבעי לקראת יום הדין | שוקי לרר תפס מקומו בין הבחורים, האזין בשקיקה לדברי ראש הישיבה, ומגיש תיעוד מרהיב (עולם הישיבות)