פסגת זאב מזרח היא הרובע המזרחי של שכונת פסגת זאב בירושלים, אחת השכונות הגדולות והמתפתחות בעיר. השכונה ממוקמת בצפון מזרח ירושלים ומהווה חלק מהתפתחות עירונית רחבת היקף שהחלה בשנות השמונים. הרובע המזרחי מאופיין בבנייה צפופה יחסית, אוכלוסייה מגוונת ותשתיות ציבוריות המשרתות את תושבי האזור.

השכונה ממשיכה להתפתח ולהתרחב עם פרויקטים חדשים של בנייה למגורים, שיפור תשתיות ופיתוח מוסדות ציבור. פסגת זאב מזרח כוללת מספר אזורי מגורים, מרכזים מסחריים, מוסדות חינוך ושטחים ציבוריים המשרתים את האוכלוסייה המקומית. התושבים נהנים מקרבה לשירותים עירוניים ומנגישות לכבישים ראשיים המחברים את השכונה למרכז ירושלים ולאזורים נוספים.

מבחינה דמוגרפית, פסגת זאב מזרח מאכלסת אוכלוסייה מגוונת הכוללת משפחות צעירות, זוגות ותושבים ותיקים. השכונה ידועה כאזור מגורים פופולרי בקרב משפחות המחפשות דיור במחירים נוחים יחסית לשכונות אחרות בירושלים, תוך שמירה על קרבה למרכז העיר ולשירותים עירוניים.

תשתיות החינוך בפסגת זאב מזרח כוללות גני ילדים, בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים המשרתים את האוכלוסייה המקומית. בנוסף, קיימים במקום מוסדות דת, בתי כנסת ומרכזים קהילתיים התורמים לחיי הקהילה והתרבות המקומית. התשתיות הציבוריות ממשיכות להתפתח בהתאם לצרכי האוכלוסייה הגדלה.

מבחינת תחבורה, השכונה מחוברת לרשת התחבורה הציבורית של ירושלים באמצעות קווי אוטובוס המקשרים אותה למרכז העיר ולשכונות סמוכות. הנגישות לכבישים ראשיים מאפשרת לתושבים להגיע בקלות ליעדים שונים בעיר ובאזור. פיתוח תשתיות התחבורה נמשך במטרה לשפר את איכות החיים ולהקל על הניידות של התושבים.

אתגרי הפיתוח בפסגת זאב מזרח כוללים צורך מתמיד בשיפור תשתיות, הרחבת שירותים ציבוריים והתמודדות עם צפיפות האוכלוסין. עיריית ירושלים ממשיכה להשקיע במיזמים שונים לשיפור איכות החיים בשכונה, כולל שדרוג מרחבים ציבוריים, הוספת שטחים ירוקים ושיפור תשתיות הביטחון והבטיחות.