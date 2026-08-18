חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד פרסמה היום (יום שלישי) תגובה נוקבת בעקבות תוצאות הפריימריז במפלגה, שם הגיעה למקום ה-12 ברשימה הארצית. המיקום מבטיח לה מקום בכנסת הבאה, אך נמוך בהרבה מהציפיות שהיו לה ולמקורביה. בפרסום שהפיצה, ייחסה גוטליב את התוצאה למאמצים שנעשו כנגדה מצד סביבתו של ראש הממשלה נתניהו. "גם אם סביבת רה״מ ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, גם אם כל הקולות המאוגדים בדילים קיבלו הוראה לא לסמן אותי, וגם אם אני היחידה שלא נשלח מסר מרה״מ לחזק אותה, בוחרי הליכוד הימניים נלחמו עלי בכח אדיר", כך כתבה.

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לפי הדיווחים, סקרים פנימיים שהוצגו לראש הממשלה לפני הפריימריז העלו חשש שמיקומה של גוטליב בראש הרשימה עלול לגרום למפלגה להפסיד שניים עד שלושה מנדטים בבחירות הכלליות. בעקבות ממצאים אלו, הועלתה המלצה לפעול מול המתפקדים כדי למתן את התמיכה בה. גוטליב הבהירה כי היא מרוצה מהמיקום שהושג. "ברוך ה' אני במקום ריאלי בליכוד", ציינה, אך הוסיפה אזהרה: "ואם יועצי רה״מ יפזלו לכיוון מרכז בואך אייזנקוט שמאל אחדות ועוד מילים ממלכתיות שכאלה לא אשתוק גם אם יגזרו עלי עוצר ראיונות".

בסיום דבריה, הביעה גוטליב מסר נחרץ: "תחי המדינה העברית ברוב תושבים עבריים על שתי גדות הירדן קדמה וימה". על פי התוצאות הסופיות, גוטליב תמוקם במקום ה-19 ברשימה הסופית של הליכוד לכנסת הבאה, לאחר שריונות ראש הממשלה ונציגי המחוזות. לפי רוב הסקרים, הליכוד צפויה לזכות בכ-23 מנדטים, דבר המבטיח לה מקום בכנסת הבאה.