כלי התקשורת בסוריה דיווחו הלילה על מבצע משמעותי ביותר של כוחות צה"ל באיזור הכפרי של בירת סוריה - דמשק | על פי אחד הדיווחים, אחת המטרות שהותקפה בפשיטה, הייתה תחנת מכ"ם מסוג SK, ששייך ל"כוח 4" של צבא סוריה, וכן מחסן של טילי Igla-S (SA-18) שהיה בעבר בשימוש של חיזבאללה (העולם הערבי)
ברקע הדיווחים והתדרוכים על 'הסכם הבנות ביטחוני' בין ישראל לסוריה העומד להיחתם בקרוב, הלילה דווח כי שישה חיילים סורים נהרגו הלילה בתקיפות של כטב"מים ישראלים באזור הכפרי הסמוך לדמשק, לא נמסר מה היה היעד לתקיפה (צבא)
עימות חריג התרחש הבוקר בשטח סוריה, בין כוחות צה"ל לחמושים סורים | כוח צה"ל ספג אש מחמושים במהלך פעילות בכפר כויא | הכוח השיב באש, וכלי טיס תקף את המחבלים | לפי הדיווחים, לפחות שישה נהרגו ועשרות נפצעו | תושבים רבים נמלטו מהאזור (צבא)
חודשים לאחר נפילת משטר אסד, ובצה"ל ממשיכים בהשמדת היכולות הצבאיות של השכנה מצפון | מהודעת דובר צה"ל שמתפרסמת בדקות האחרונות עולה, כי צה"ל ממשיך לפעול באזור, וביצע תקיפה נרחבת על טנקים של צבא אסד בסוריה | על פי ההודעה "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל" (צבא)