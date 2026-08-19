סוריה. ארכיון ( מנדי אושר )

שיחת טלפון בלתי רגילה התקיימה בשבוע האחרון בין ראש המוסד, רומן גופמן, לבין שר החוץ של הממשל החדש בסוריה, אסעד אל-שייבאני. כך דווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס' על סמך שלושה גורמים המכירים את הפרטים. השיחה, שהתקיימה ביום חמישי שעבר, עסקה בנוכחות הצבאית של טורקיה בשטח הסורי.

המגע הדיפלומטי הרגיש מתרחש על רקע השינויים הגיאופוליטיים המשמעותיים בסוריה מאז נפילת משטרו של בשאר אל-אסד. השיחה התקיימה ימים ספורים בלבד טרם ביצוע תקיפה אווירית ישראלית נרחבת נגד בסיס צבאי סורי בצפון המדינה. מדובר באחד ממגעי הדרג הבכיר ביותר שנרשמו בין ירושלים לבין השלטון החדש בדמשק. הנוכחות ההולכת וגוברת של טורקיה בשטח הסורי מהווה מוקד דאגה משותף. על פי הדיווחים, גופמן הביע במהלך השיחה את החששות הישראליים מפני התבססות כוחות טורקיים בסמוך לגבול, במיוחד לנוכח הפעילות הצבאית המוגברת של אנקרה באזור. ישראל לקחה באופן חריג אחריות על התקיפות בבסיס אבו א-דוהור שבצפון-מערב סוריה, תוך טענה כי דמשק הפרה את הסטטוס קוו הביטחוני כאשר התירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס האווירי הסמוך לחלב. בהודעה שפורסמה מלשכת ראש הממשלה נאמר כי "ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי פריסה כזו תהווה איום על ביטחונה".

רגעים אחרי התקיפה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

השליח האמריקני המיוחד לסוריה, טום באראק, חשף פרטים נוספים אודות התקיפה הישראלית. באראק מסר לסוכנות 'רויטרס' כי טורקיה לא קיבלה התרעה מוקדמת על התקיפות, וכאשר הטורקים זיהו את המטוסים נעים צפונה לכיוון שטחם, הם "היו יכולים באופן סביר להיערך לתגובה משלהם". לדבריו, "למרבה המזל, אנשים שקולים הצליחו למנוע מהמצב להידרדר עוד יותר".

התגובה הטורקית הגיעה במהירות. התקשורת בטורקיה יצאה בקו תוקפני כלפי ישראל בעקבות ההודעה הרשמית על התקיפה. העיתונים המרכזיים באנקרה ובאיסטנבול שיקפו בשעריהם את עוצמת ההסלמה, כאשר בעיתון "טורקיה" נכתב בכותרת הראשית "פרובוקציה חמורה מצד ישראל", ואילו בעיתון "TAKVIM" תקפו בחריפות וטענו כי "הבעיה של הציונים היא טורקיה".

מלשכת נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן נמסר כי "הטענות חסרות הבסיס שהעלה משרד ראש ממשלת ישראל נועדו להכשיר את התקיפות האוויריות הבלתי-חוקיות של ישראל, שמפרות את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של סוריה". הנשיא ארדואן עצמו הצהיר בריאיון לרשת "אל-ג'זירה": "אנחנו מדברים על שלום, אבל אם תהיה תוקפנות – לא נרתע ממלחמה ולא נברח ממנה".

צבא טורקיה ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה @tcsavunma )

השליח האמריקני ציין כי התקרית ממחישה את הצורך במנגנון למניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. לדבריו, וושינגטון כבר מסייעת בהעברת מידע ובקיום דיאלוג בין הצדדים, אך נדרש "מנגנון חזק יותר" שימנע אי-הבנות ויצמצם את הסיכון להסלמה צבאית באזור.

בלשכת ראש הממשלה, הממונה על ארגון המוסד, סירבו להגיב לדיווח על השיחה בין גופמן לשר החוץ הסורי. גם מטעם דוברות שר החוץ הסורי לא התקבלה תגובה רשמית. המהלך הדיפלומטי הבלתי שגרתי מתרחש על רקע המתיחות ההולכת וגוברת באזור, כאשר הנוכחות הטורקית המתרחבת בשטח מהווה מוקד דאגה משותף ומורכב לכל הצדדים המעורבים.