רס"ל יהודה כץ ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (יום שלישי) על סיום מעגל של ארבעה עשורים וארבע שנים: במבצע מיוחד של צה"ל והמוסד הושבו עצמותיו של רס"ל יהודה יקותיאל כץ זכרונו לברכה, שנפל בקרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה בחודש סיוון תשמ"ב (יוני 1982). כץ זכרונו לברכה היה הנעדר האחרון מאותו קרב קשה שהותיר צלקת עמוקה בתולדות צה"ל.

ראש הממשלה מסר כי במשך שנים רבות אישר פעולות חשאיות רבות לאיתור נעדרי סולטן יעקב. "הבטחתי למשפחותיהם שלעולם לא נפסיק לפעול להשבתם הביתה", אמר נתניהו. "היום כולנו, כל עם ישראל, מחבקים את משפחת כץ". ראש הממשלה הוסיף ופנה אל משפחת כץ: ההורים היקרים, שרה ויוסף זכרונם לברכה, לא חדלו לפעול להשבת בנם ולדאבון לב כבר הלכו לעולמם. "אנו משיבים אליכם האחים, אבי ופרחיה - את יהודה היקר, אליכם ואל אדמת ארץ ישראל שכה אהב", אמר. קרב סולטן יעקב התרחש ביום כ' בסיוון תשמ"ב, 11 ביוני 1982, ביומו השישי של מבצע שלום הגליל. באותו יום נפלו עשרים חיילי צה"ל, עשרות נפצעו ושישה לוחמים הוכרזו כנעדרים. הקרב התנהל בין כוחות צבא סוריים לכוחות ישראליים למרגלות הכפר סולטן יעקב, כאשר הכוח הישראלי לא ידע שבסמוך לכפר ממוקמת דיוויזיה סורית שלמה. מחדל של 533 מיליון דולר במפעל פגזים בבלי | 09:02 ראש חודש אלול בחצר באבוב בבלי | 09:03 מבין הנעדרים, שלושה נותרו ללא גורל ידוע במשך עשרות שנים. לפני כשבע שנים הושבה גופתו של רס"ל זכריה באומל זכרונו לברכה לקבורה בישראל, ובמאי 2025 הושבה גופתו של רס"ל צבי פלדמן זכרונו לברכה במבצע מיוחד שנערך בלב סוריה. כץ זכרונו לברכה היה הנעדר האחרון מאותו קרב.

החזרת הגופה של רס"ל צבי פלדמן ז"ל, ( צילום: דובר צה"ל )

ראש הממשלה הבהיר כי במשך שנים ארוכות אישר פעולות חשאיות רבות לאיתור נעדרי סולטן יעקב. "אני יכול להגיד שאני כראש ממשלה אישרתי הרבה מבצעים, הרבה פעולות, הרבה צירים שחיפשנו כדי לדעת מה קרה להם ולהביא אותם הביתה", ציין.

נתניהו הודה לצה"ל, למוסד, לשב"כ ולמתאם השבויים והנעדרים על שנים ארוכות של מאמצים ועל פעולתם הנחושה והאמיצה להשבתו של יהודה זכרונו לברכה ולהשבתם של כל נעדרי ישראל וחטופיה - החיים והחללים כאחד. "מדינת ישראל וממשלת ישראל בראשותי מחויבת לכך תמיד, וכך נמשיך לעשות", הדגיש.

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב להשבת העצמות: "אחרי 44 שנים של ציפייה, כאב וגעגוע, הלוחם הנעדר יהודה כץ זכרונו לברכה שב הביתה ויובא לקבר ישראל. עם שובו, נסגר סוף סוף המעגל שנותר כפצע פתוח ומדמם מקרב סולטן יעקב".

הנשיא ציין כי דמותו של יהודה מלווה את מדינת ישראל כבר עשרות שנים, וגם אותו. "תמונתו נמצאת בלשכתי בבית הנשיא, תזכורת יומיומית לחובה הקדושה שלנו להשיב את בנינו הביתה ולא להותיר איש מאחור", אמר.

זכריה באומל ז"ל ( צילום משפחתי )

הנשיא הזכיר את אחותו של יהודה, פרחיה, ואת המשפחה כולה, שנשאה את דמותו ואת התקווה להשבתו במשך עשרות שנים ונאבקה ללא לאות כדי שמדינת ישראל לא תשכח את יהודה. "יהודה שב לגבולו. מדינת ישראל לא שכחה אותו ולעולם לא תשכח את בניה", סיכם הנשיא.

ראש הממשלה סיים את דבריו בציטוט מדברי הנביא ירמיהו: "ויש תקווה לאחריתך נאום ה', ושבו בנים לגבולם".

דובר צה"ל מסר: "צה"ל, בהובלת אמ"ן והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, השיב לישראל ולמשפחתו את עצמותיו של רס"ל יהודה יקותיאל כץ זכרונו לברכה, לוחם שריון שנפל בקרב סולטן יעקב ב-כ' בסיוון תשמ"ב, 11 ביוני 1982, במהלך מלחמת לבנון הראשונה והוגדר עד היום כנעדר."

צה"ל תיאר בהודעה הרשמית: "במבצע בהובלת אמ"ן ובמאמץ קהילייתי משותף עם המוסד, אותרו עצמותיו של יהודה זכרונו לברכה והובאו לישראל. לאחר הבאתם ארצה, נערך הליך זיהוי במרכז לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית, בשיתוף חיל הרפואה ומשטרת ישראל".

"משפחתו של יהודה כץ זכרונו לברכה עודכנה לאורך השנים בדבר המאמצים המתמשכים לאיתורו והשבתו לישראל. עם השלמת המשימה נמסרה למשפחה ההודעה על השבת יקירם. לצערנו, הוריו של יהודה זכרונו לברכה, שרה ויוסף כץ לא זכו לקבל את הבשורה.

השבתו לישראל התאפשרה במסגרת מאמצים שהתבססו על מודיעין מדויק, במסגרת שורת פעילויות מודיעיניות ומבצעיות שנמשכו יותר מארבעה עשורים, מאז נפילתו בקרב. לאורך השנים פעלו כתף אל כתף מתאמי השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה, והיחידות המבצעיות במוסד ובאמ"ן, לצד השב"כ ואגף כוח האדם בצה"ל."

בצה"ל מדגישים כי "מדובר בסגירת מעגל, המצטרפת למבצעים קודמים שבהם הושבו לישראל רס"ל זכריה באומל זכרונו לברכה בשנת 2019 ורס"ל צביקה פלדמן זכרונו לברכה בשנת 2025 ובכך הושלמה משימת החזרת כלל נעדרי קרב סולטן יעקב. השלמת המשימה התאפשרה הודות למאמצי מחקר ואיסוף מודיעיני שנמשכו לאורך השנים.

צה"ל והמוסד משתתפים בצער המשפחה וממשיכים לפעול בכלל המאמצים להשבת כלל הנעדרים.

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, אמר: "השבתו של יהודה כץ זכרונו לברכה, החלל האחרון מקרב סולטן יעקב היא רגע משמעותי עבור צה"ל ועבור מדינת ישראל. עשרות שנים חלפו, אך חובתנו כלפי נופלינו לא השתנתה - לא נשאיר מאחור אף אחד מאנשינו. היום אנו משיבים את יהודה לקבר ישראל, למשפחתו ולארצנו, וסוגרים מעגל כואב שהחל לפני יותר מארבעה עשורים. זכרם של הלוחמים שנפלו בסולטן יעקב יישאר לעד חלק מהמורשת של צה"ל ומהמחויבות שלנו לדורות הבאים".