יום פעילות מיוחד ומרשים התקיים בשבוע שעבר במחנה הקיץ של ילדי חסידות סקווירא מבורו פארק, שם חוו מאות הילדים חזרה לתקופת התנאים והאמוראים.

במסגרת הפעילות החינוכית-חווייתית, הוקם במתחם המחנה שוק עתיק המשחזר את אווירת ההכנות לשבת קודש כפי שהיו נהוגות בימי חז"ל. הילדים נכנסו לתפקיד של "יוסף מוקיר שבת" - הדמות המפורסמת מהגמרא שהייתה מקדישה את כל מרצה להכנות מכובדות לשבת.

במהלך הפעילות עברו הילדים בין דוכנים שונים בשוק, כשהם מכינים בעצמם את צרכי השבת: הדליקו נרות, לשו בצק לחלות, קנו דגים גדולים והכינו סלטים ומטעמים שונים. התיעוד המרשים משקף את החוויה החינוכית העמוקה שנועדה להחדיר בלב הילדים את אהבת השבת וקדושתה.