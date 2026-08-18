בבלי
פעילות חינוכית במחנה קיץ

שוק עתיק במחנה סקווירא בורו פארק

במחנה הקיץ של חסידי סקווירא בבורו פארק נערך יום פעילות מיוחד שהחזיר את הילדים לתקופת חז"ל | המשתתפים גילמו את דמותו של יוסף מוקיר שבת, הכינו חלות, רכשו דגים והכינו מטעמים לכבוד שבת קודש | תיעוד מרשים

יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא| צילום: צילום: באדיבות המצלם

יום פעילות מיוחד ומרשים התקיים בשבוע שעבר במחנה הקיץ של ילדי חסידות סקווירא מבורו פארק, שם חוו מאות הילדים חזרה לתקופת התנאים והאמוראים.

במסגרת הפעילות החינוכית-חווייתית, הוקם במתחם המחנה שוק עתיק המשחזר את אווירת ההכנות לשבת קודש כפי שהיו נהוגות בימי חז"ל. הילדים נכנסו לתפקיד של "יוסף מוקיר שבת" - הדמות המפורסמת מהגמרא שהייתה מקדישה את כל מרצה להכנות מכובדות לשבת.

במהלך הפעילות עברו הילדים בין דוכנים שונים בשוק, כשהם מכינים בעצמם את צרכי השבת: הדליקו נרות, לשו בצק לחלות, קנו דגים גדולים והכינו סלטים ומטעמים שונים. התיעוד המרשים משקף את החוויה החינוכית העמוקה שנועדה להחדיר בלב הילדים את אהבת השבת וקדושתה.

יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)

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