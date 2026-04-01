ערב חג הפסח, הלב הפועם של הקהילה היהודית באנטווערפן שבלגיה כמרקחה | המאבק על קדושת השבת בעיר עולה מדרגה לאחר שחנות ה"ג'מבו" נפתח בשבת | בצעד נדיר התאחדו אמש כלל רבני העיר מכל החוגים והעדות תחת קורת גג אחת, למפגן כוח רוחני של חומה בצורה מול הפרצה הקוראת דרור לחילול שבת בפרהסיה | המאבק באנטוורפן חוזר לנקודת הרתיחה (חרדים)
לאור המצב הביטחוני הקשה, התכנסו המונים השבוע בבית הכנסת 'היזדים', לעצרת חיזוק והתעוררות, בראשות ראש הישיבה חכם משה צדקה והראשל"צ רבי שלמה משה עמאר | במהלך העצרת יצאו הרבנים בקריאת קודש לכלל ישראל לשמור את השבת למען קירוב הגאולה בקרוב ממש (חרדים)
בשבת האחרונה הפכה העיר סטמפורד שבקונטיקט למגדלור של תורה, עם קיומו
של 'כינוס עולם התורה' – הוועידה השנתית ה-30 של ארגון 'דרשו' | המעמד האדיר נערך
השנה בסימן שלושה עשורים של הרבצת תורה והוא נערך בהשתתפות אלפי צירי דרשו שהגיעו
מכל רחבי ארצות הברית וצפון אמריקה (חרדים)
בצעד היסטורי ישבות האדמו"ר ממחנובקא בעלזא ע"י שריד בית מקדשנו ה'כותל המערבי', יחד עם נגידי החסידות, במטרה קדושה לגייס סכומי כסף עצומים עבור מוסדותיו הק' בבית שמש | לקראת השבת יופיע הגה"צ אב"ד לימנוב ארה"ב (חסידים)
לרגל יום פטירתו של הדיין הגאון רבי נסים קרליץ זצ"ל, שחל בתאריך כ"ג תשרי – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של גדול הדור שהעמיד לישראל אלפי דיינים ומורי הוראה | על פסיקותיו המיוחדות והמעשה בגנרטור שהושתק לכבוד שבת (יהדות ואקטואליה)
שר התקשורת שלמה קרעי הציג בשבוע שעבר רפורמה נרחבת בשידורי התקשורת, אלא שמבדיקה קצרה עולה כי רפורמת השידורים עלולה להביא לחילולי שבת נרחבים ביותר | רבני ערים ושכונות בפריפריה מחו על צעדי השר קרעי, בטענה כי היא עלולה להוביל לפריצת חומת קדושת השבת | חכי"ם החרדים העדיפו לשמור על שתיקה מביכה (חרדים, פוליטי)
פרשת
השבוע – ויקהל עוסקת באיסור הבערת אש
ביום השבת |
האם הכוונה גם לאש
הכעס?
ובאיזה יום היא עלולה
לפרוץ ביותר?
| כיצד נזהה האם דברי
הדרשן מכוונים אל האמת הגם שרחוקים מן
פשט הפסוק?
| "אין משיבים על
הדרוש"
(יהדות ואקטואליה)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
ס"ה
עסקו השבוע בדיון מעניין שנערך בין
טורנסרופוס המצביא הרומאי המרושע לבין
רבי עקיבא אודות יום השבת |
כיצד הבריאה מוכיחה
שהיום הוא יום השבת והיכן ממוקם אותו נהר
יורק אבנים לדעת הרמב"ן?
(יהדות הדף -
היומי)