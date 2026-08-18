כוחות צה"ל ביצעו אמש (יום ג') תקיפה ממוקדת נגד מפקדים בכירים בארגון הטרור חמאס, באזור נמל עזה שבמרחב שאטי. על פי הדיווחים הפלסטיניים, בתקיפה נהרגו שבעה מחבלים ונפצעו 14 נוספים.

דובר צה"ל מסר כי המטרות שהותקפו היו מחבלים שתכננו לבצע פעולות טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. הגורמים הפלסטיניים טענו כי התקיפה בוצעה באזור החוף בעיר עזה, אך מצה"ל הובהר: "המחבלים הותקפו מהאוויר לצורך הסרת האיום על הכוחות". על פי הנתונים שפורסמו, המחבלים שחוסלו היו מעורבים באופן ישיר בתכנון מתקפות טרור נגד לוחמי צה"ל.

בעקבות התקיפה פרסם שר הביטחון ישראל כ"ץ הודעה ברשת X, בה הבהיר: "מדיניות ישראל בעזה, כפי שהובהרה לצה"ל על ידי רה"מ בנימין נתניהו ועל ידי, ברורה: מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שנטל חלק בטבח 7 באוקטובר. כך פעל צה"ל היום בחיסול מחבלי החמאס וכך ימשיך לעשות בעוצמה כדי להגן על חיילינו ולהבטיח את השקט ביישובי הדרום - מתוך אזור הביטחון".

התקיפה מתרחשת על רקע מתיחות מתמשכת באזור עוטף עזה, ולאחר תקרית שהתרחשה לפני מספר ימים, בה מידע מודיעיני הצביע על התכנסות חריגה של כחמישים מחבלי חמאס בסמוך לגבול, אולם בפיקוד סירבו לאשר תקיפה באותו מקרה.