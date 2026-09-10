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מזג אוויר נוח בתחילת החג

התחזית לראש השנה: נוח בערב החג, הכבדה ביום השני

ירידה קלה בטמפרטורות תורגש בערב החג וביום הראשון של ראש השנה, אך ביום השני לחג תחול התחממות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובאיזורים ההרריים

הכותל המערבי, השבוע (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

מזג האוויר היום (יום חמישי) צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש בעיקר באזורים ההרריים ובפנים הארץ, והטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב חלקי הארץ. בשעות הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

מחר, יום שישי, ערב ראש השנה תשפ"ה, לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר, מזג האוויר ייעשה נאה. ירידה קלה נוספת בטמפרטורות צפויה בעיקר במישור החוף, באזור השפלה ובנגב.

ביום שבת קודש, א' דראש השנה, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי משמעותי.

ביום ראשון, ב' דראש השנה, בשעות הבוקר צפוי מזג אוויר מעונן חלקית, ובהמשך היום ייעשה נאה. עלייה קלה בטמפרטורות תורגש, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר באזורים ההרריים ובפנים הארץ. הכבדה בעומס החום תורגש במהלך היום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 20-30

תל אביב: 24-32

באר שבע: 21-34

חיפה: 23-31

טבריה: 22-34

צפת: 20-30

אילת: 28-39

תחזיתראש השנהמזג אוויר

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