ימים ספורים לפני כניסת ראש השנה תשפ"ז, הגיע גאב"ד מאקאווא למוסד 'בית לפליטות' הוותיק בשכונת מאה שערים בירושלים, במעמד מיוחד לברך את התפוחים והדבש שיחולקו לבנות המוסד לסעודות החג.

את הגאון קיבלו חברי הנהלת המוסד, הרב חיים אלעזר רוזנפלד והרב גבריאל פפנהיים. במהלך המעמד הביע הגאב"ד את התפעלותו מפעילות המוסד הרחבה, ובמיוחד מההכנות המיוחדות לקראת חודש תשרי עבור הבנות השוהות במוסד.

הגאב"ד הזכיר את ביקורו הקודם במוסד בשנת תש"פ, עת נחנך אגף חדש, ואמר: "בוודאי מאז ועד היום התרחבו הפעולות פי כמה וכמה. אני שומע רבות על פעולות ההצלה, ברכה היא לכלל ישראל, זה ממש הצלת הדור". כמו כן הזכיר את פועלו של הרב משה יונה רוזנפלד, נשיא המוסדות, השוהה כעת בחו"ל לטובת המוסדות.

מנהל המוסדות הרב חיים אלעזר רוזנפלד הציג בפני הגאון את הרחבת הפעילות בשנים האחרונות, לרבות הקמת הארגונים 'ביחד' ו'בשבילך' לטובת בני ובנות המשפחות החד-הוריות.

שיא המעמד היה כאשר הגאב"ד נעמד בדחילו ורחימו ובלבת אש של אהבת ישראל, ובירך את הדבש והתפוחים עבור בנות המוסד. במשך דקות אחדות הרעיף ברכות בלשונות המקרא וחז"ל, והמעמד השאיר רושם עמוק על כל הנוכחים.