בלילה שבין יום שני ליום שלישי פרסמו קטאר, מצרים וטורקיה הודעה משותפת חריפה בלשונה, שבה האשימו את ישראל בהפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. ההודעה, שהופצה בשם שלוש המדינות המשמשות כמתווכות, מהווה ביקורת חריגה בעוצמתה על אופן התנהלות ישראל בשטח.

בהודעה הרשמית נכתב: "אנחנו מגנים את ההפרות הישראליות המתמשכות ברצועת עזה. כמדינות מתווכות, אנחנו מדגישים כי על ישראל למלא את התחייבויותיה במסגרת הסכם הפסקת האש. אנחנו קוראות להפעיל לחץ על ישראל למלא את התחייבויותיה על פי המשפט הבינלאומי והסכם הפסקת האש".

מנגד, מועצת השלום הבהירה אמש כי נסיגת כוחות צה"ל מעבר לקו הצהוב מותנית בהשלמת תהליך הפירוק המלא של כלי הנשק שבידי ארגון חמאס, בהתאם להתחייבות שנטל הארגון מול המתווכים.

על פי ההבהרה שפורסמה, "ישראל ומועצת השלום שותפות למטרה הסופית לעזה - פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר לממשל אזרחי". עוד צוין בהבהרה כי "נסיגה מלאה של צה"ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק מנשק. זה חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד".

במקביל להודעת המדינות המתווכות, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת ברחבי הרצועה. בסוף השבוע האחרון חיסלו כוחות צה"ל והשב"כ מספר מחבלים בכירים בארגון הטרור חמאס, ביניהם מפקדי נוח'בה שהשתתפו בפשיטה על ישראל בשמחת תורה.

במסגרת הפעילות תקף צה"ל והשמיד חמישה מחסני נשק של חמאס הפזורים ברחבי הרצועה, כאשר אחד מהם ממוקם בסמוך לבית החולים שוהדא אל-אקצה. במחסנים שהושמדו נמצאו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נ"ט, תחמושת וציוד צבאי נוסף.

בהודעה רשמית מצה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום". דובר צה"ל הדגיש כי המחבלים שחוסלו ניסו בתקופה האחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.