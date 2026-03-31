דרמה כבדה לאחר קריסת מבנה על לוחם בגדוד 'צבר' בלב ג'באליה | הצוות הרפואי 'שיקגו' של גבעתי מצא את הפצוע תחת אש ועשן, והחל במבצע בזק | סרן ד"ר א' משחזר: "הכול התבצע בזמן התקפה מתמשכת, לשמחתנו מצבו התייצב." (צבא וביטחון)
בצה"ל שוקלים לסגור את פלוגת תומר החרדית בחטיבת גבעתי, בשל חוסר גיוס ודשדוש עקבי במספר המתגיסיים לפלוגה | בצה"ל שקלו ברצינות - לסגור את הפלוגה עוד לפני ה-7.10, אך חשבו שאולי בשל המלחמה אחוז המתגייסים ליחידה יעלה באופן דרמטי (צבא)
כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 162, פועלים במרחב ג׳באליה שבצפון רצועת עזה, במסגרת מבצע ״מרכבות גדעון״ | הלוחמים מחסלים מחבלים רבים משמידים תשתיות צבאיות מעל לקרקע ומתחתיה, ומחרימים אמצעי לחימה | תיעוד (צבא)
כוחות צה"ל פועלים במרבית הזירות ברצועת עזה ומשמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים | דובר צה"ל פרסם תיעודים של פעילות גבעתי בצפון הרצועה | הכוחות חיסלו עשרות מחבלים והשמידו תשתיות טרור, ביניהן מספר מבנים ממולכדים ותוואים תת-קרקעיים ששימשו את ארגוני הטרור ברצועה • צפו בתיעודים (חדשות מלחמה)
שמונה לוחמי צה"ל נפצעו ביום שישי האחרון בג'באליה - אך בצה"ל בחרו שלא לפרסם את התקרית | הלוחמים, מגדוד רותם של חטיבת גבעתי, פעלו בג'באליה שבצפון רצועת עזה ונפצעו, ככל הנראה, מפיצוץ מטען במבנה אליו נכנסו | ביקורת צבאית נוקבת על שיטת הפעולה של צה"ל בצפון הרצועה בחודשים האחרונים (חדשות, צבא)