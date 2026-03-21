במהלך היממה האחרונה (שבת קודש) חיזבאללה שיגר עשרות רקטות לעבר יישובי הצפון, צה"ל מדווח כי לוחמי גבעתי חיסלו מחבלים בהתקלות בדרום לבנון.

לפחות חמישה פצועים במטח האחרון של חיזבאללה לעבר העיר מעלות ואף הייתה פגיעה במבנים, סך הכל כאמור שוגרו עשרות רקטות.

במהלך פעילות קרקעית ממוקדת של כוחות צה"ל הלילה בדרום לבנון, לוחמים מצוות הקרב של חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 91 זיהו מספר מחבלי חיזבאללה חמושים.

הכוחות חיסלו מחבל אחד בהתקלות מהקרקע. בנוסף, הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שתקף מספר מחבלים נוספים שירו לעבר הכוחות. לאחר מכן, הכוחות חיסלו שלושה מחבלים נוספים בירי טנק.

"אין נפגעים לכוחותינו", נמסר מדובר צה"ל: "בנוסף, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף בביירות מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה ששימשו את מחבלי הארגון. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".