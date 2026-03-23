הצלם דוד כהן שוטט ברחבי הצפון ותיעד יום של מלחמה, כאשר ארגון הטרור חיזבאללה יורה שוב ושוב לרחבי הצפון בצל שיגורי הטילים מאיראן | צפו בתיעוד נדיר של המלחמה, ממסוקי הקרב באוויר דרך הפגיעות בבתים ועד יירוטי הטילים (בארץ)
עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין בסדרת הוראות והנחיות מעשיות לפורים בצל מלחמת 'שאגת הארי' | האם מותר להפסיק באמירת תהילים באמצע המגילה? חלק מהציבור יצא למקלט, האם ימשיכו בקריאת המגילה? מהיכן ממשיכים לקרוא אחרי האזעקה? והאם יברכו שוב כשממשיכים לקרוא את המגילה? | השו"ת המלא והסגולה להינצל מסכנות המלחמה בפורים (חרדים, פורים)
לפחות שמונה מחבלי חיזבאללה חוסלו במהלך ליל שבת קודש בגזרת בעלבאכ בלבנון, בעקבות זיהוי של צה"ל את פעילות הטרור שביצעו במקום שכלל; תכנון ירי לעבר מדינת ישראל וקידום מתווי טרור אשר מסכנים את כוחות צה”ל ואת אזרחי מדינת ישראל. בעזה חוסל מחבל שחצה את הקו הצהוב ברצועה (חדשות ביטחון)
תושב מזרח ירושלים נעצר על-ידי המשטרה לאחר שפרסם ברשת תכני הסתה, ושיבח פעולות טרור בהן של רב המרצחים איסמעיל הנייה ומתקפת הטילים לעבר שטחי מדינת ישראל - תוך שהוא ״שידר״ בהלצה משחק כדורגל בהשראת השיגורים (משטרה)
בעקבות המצב הביטחוני ונפילת טיל בבני ברק, פרסמו רבני העיר מכתב לציבור התושבים הקורא לכלל הדיירים בבתים המשותפים לוודא כי המקלטים הפרטיים בבניין פתוחים ונגישים לשעת חירום | ומה נפסק אם יש מקלט שנשאר נעול? | המכתב המלא (חרדים)
אזעקות והדי פיצוצים נשמעו בגוש דן ובשפלה |האזעקות הופעלו בין היתר בערים: תל אביב, רמת גן וראשון לציון | דובר צה"ל הודיע כי האזעקות הופעלו בעקבות ירי מרצועת עזה | דובר צה"ל עדכן כי מדובר בירי של שלוש רקטות ששוגרו על ידי חמאס מדרום הרצועה, רקטה אחת יורטה על ידי חיל האוויר | חמאס לקח אחריות על האירוע ואמר שביצע ירי של רקטות מדגם M-90 לעבר תל אביב (חדשות)