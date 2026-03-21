בישראל עוקבים מקרוב אחר תגובה אפשרית של ארגון הטרור אחרי החיסול הדרמטי בלב הדאחייה | בישראל מעריכים שלא יהיו חילופי מהלומות עם לבנון בעקבות התקיפה הדרמטית | עם זאת, בישראל נערכים לתגובה מזירות אחרות | המלכוד של נעים קאסם שיכריע בגורל העימות בגבול הצפון (צבא)
עשרות מחבלים חוסלו בימים האחרונים במסגרת המבצע הצבאי ברצועת עזה ובעיר עזה | בין היתר, כוחות האוגדה זיהו חוליית מחבלים שפעלה בסמוך אליהם באופן שהיווה איום, ובסגירת מעגל הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שחיסל את המחבלים (ביטחוני)
עליית מדרגה בטרור: מחרטה לייצור רקטות, עשרות רקטות, מטענים, וחומרי נפץ: לוחמי ימ״מ, שב״כ וצה״ל עצרו הלילה במרחב רמאללה שבחטיבת בנימין חוליית טרור חמושה החשודה בנסיון שיגור רקטה מכפר נעמה בשבוע שעבר | הלוחמים חשפו באזור גם מחרטה לייצור רקטות, והם הושמדו יחד עם חומרי הנפץ (חדשות)
אירוע חריג התרחש הערב בעוטף עזה כאשר שיגור בודד שנורה מדרום הרצועה נפל בשטח קיבוץ נירים | בעקבות הנפילה נגרם נזק קל לבתים שנמצאים בבנייה בשכונת הצעירים החדשה | מדובר בשכונה שבתיה נפגעו במהלך טבח 7 באוקטובר, ונמצאת כעת בשיקום (בטחון)
דובר צה"ל מעדכן כי בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב עוטף עזה בשעה 12:03, זוהו שני שיגורים שחצו לשטח הארץ ממרכז רצועת עזה, חיל האוויר יירט בהצלחה שיגור אחד, זוהתה נפילה במרחב זמרת הסמוך לנתיבות | בחסדי שמיים אין נפגעים באירוע (חדשות)
ברצף מטריד של כ 10 ימים, כמעט יום אחר יום, הופעלו אזעקות בשדרות והסביבה | היום (שני) שוגרו שלוש רקטות מצפון הרצועה, אחת יורטה, אחת נפלה בחצר בית בשדרות ואחת בשטח פתוח | בחסדי שמים אין נפגעים בנפש אך נזק כגדול נגרם לרכוש (חדשות, בארץ)