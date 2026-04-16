פצוע קשה בכרמיאל מיירוט • מטח חיזבאללה לפני ההפסקת אש

לקראת כניסת ההפסקת אש עם לבנון לתוקף בחצות הלילה, שיגר ארגון הטרור חיזבאללה מטח רקטות לעבר יישובי הצפון. בזירה בגזרת כרמיאל, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי במקום לגבר כבן 25 במצב קשה שנפצע ככל הנראה משברי יירוט.

על פי הדיווח, הפצוע נפגע במהלך הפעלת מערכות ההגנה האווירית שיירטו את הרקטות שנורו לכיוון האזור. מדובר באחד מהמטחים האחרונים שחיזבאללה שיגר לפני כניסת ההפסקת אש לתוקף, במסגרת ההסכם שהושג בתיווך אמריקאי.

ההפסקת אש: 10 ימים של רוגע זהיר

כאמור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הערב על הפסקת אש בת 10 ימים בין ישראל ללבנון, שתיכנס לתוקף בחצות הלילה. ההכרזה מגיעה לאחר שיחות שניהל הנשיא האמריקאי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם נשיא לבנון ג'וזף עאון.

ראש הממשלה נתניהו הבהיר בהצהרה מצולמת כי כוחות צה"ל יישארו במקומם בדרום לבנון גם במהלך ההפסקת אש, וכי ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגיב בעוצמה לכל הפרה. "אם חיזבאללה יפר את ההסכם, נפעל בעוצמה מלאה", הדגיש ראש הממשלה.