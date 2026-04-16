דיווח על נפילה ושריפה ברחוב בבא סאלי בקריית שמונה

צוותי מד"א יצאו היום (חמישי) לסרוק דיווח על נפילה עם שריפה ברחוב בבא סאלי בקריית שמונה. על פי הנמסר, לא דווח בשלב זה על נפגעים באירוע.

הדיווח מגיע על רקע סדרת אזעקות שהופעלו הבוקר בקריית שמונה ובאזורים נוספים בצפון הארץ. כידוע, העיר חווה בימים האחרונים מטחים תכופים מלבנון, כאשר תושבי העיר נאלצים לרוץ למקלטים שוב ושוב.

המציאות הקשה בקריית שמונה

על פי נתונים שהוצגו לאחרונה בוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, כ-18 אלף תושבים חזרו לקריית שמונה מתוך 26 אלף שהיו בעיר טרום המלחמה. ראש העיר אביחי שטרן ציין כי "אחת הסיבות המרכזיות שאנשים לא חוזרים לפה, הם הפערי השכר ותחושת הביטחון שיש לה השפעה קשה על פעולות השיקום".

שטרן הוסיף כי 50% מהעסקים חזרו לפעילות, אך אף אחד מהם לא חזר להיקף הפעילות ולפדיון שלפני המלחמה. "זו אינה עוד התגרות זו חציית קו", טען ראש העיר לאחרונה: "הגיע הזמן להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד".