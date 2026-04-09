הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת קיימה היום סיור נרחב בקריית שמונה ושלומי | ראש העירייה סיפר: "אחת הסיבות המרכזיות שאנשים לא חוזרים לפה, הם הפערי השכר ותחושת הביטחון שיש לה השפעה קשה על פעולות השיקום" (כנסת, בארץ)
אדם שהגיע לקריית שמונה, כדי לבדוק את מצב בית אמו המפונה, נתקל בפורץ שהתחבא בתוך ארון הבגדים וקפץ מחלון הבית עם זיהויו | בתום מצוד של שוטרי המחוז הצפוני, אותר החשוד כשהוא על אוטובוס בדרכו לעזוב את העיר, והוא נעצר | צפו (משטרה)
שר השיכון יצחק גולדקנופף ערך היום ביקור בקריית שמונה - בכדי לעקוב מקרוב אחרי פעילות משרד השיכון להחזרת התושבים | במפגש בשטח הצהיר כי "הנחיתי להוביל תכנית לשיקום דמוגרפי בצפון, מקווה שהממשלה תאמץ את התכנית ותיישם אותה" (בארץ)