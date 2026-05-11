תושבי קריית שמונה חווים בימים האחרונים מלחמה פסיכולוגית קשה במיוחד: מספר תושבים דיווחו על שיחות טלפון מאיימות שקיבלו מארגון הטרור חיזבאללה, בהן נאמר להם במפורש לפנות את העיר. "הלו? שלום, הביטו בשערי העיר, אנחנו רוצים לפגוש אתכם. העיר הזאת שלנו", כך נשמע בהודעה המאיימת שהושמעה לתושבים.

ההודעה המלאה שהושמעה לתושבים, ופורסמה אצל העיתונאי ינון יתח, כללה איומים מפורשים: "זוהי אזהרה, פנו את העיר כל עוד אתם יכולים להחליט בעצמכם. כשנגיע, נחליט אם תצאו או תהרגו. דעו גם שאנחנו לא רוצים לגדל כלבים. חה חה חה חה חה חה חה...". השיחות מגיעות על רקע מציאות ביטחונית קשה במיוחד בעיר, כאשר התושבים נאלצים להתמודד עם אזעקות תכופות ונפילות.

השיחות המאיימות מגיעות על רקע הפרות שיטתיות של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה. כפי שפרסמנו, ראש הממשלה נתניהו הבהיר כי "אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בעוצמה, בדיוק ובנחישות". צה"ל תקף במהלך היום שורת תשתיות טרור בדרום לבנון, כולל מעברים ששימשו להעברת אלפי אמצעי לחימה.

המלחמה הפסיכולוגית שמנהל חיזבאללה כלפי תושבי הצפון כוללת לא רק שיחות מאיימות, אלא גם המשך ירי רחפני נפץ וטילים לעבר יישובי הגבול. רק לאחרונה נפל רס"ב במילואים אלכסנדר גלובניוב הי"ד כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ ששיגר הארגון סמוך לגבול לבנון, והוא איש כוחות הביטחון הרביעי שנופל במהלך הפסקת האש כתוצאה מרחפני נפץ.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת להסרת האיום מצפון הארץ. צה"ל פועל באופן שיטתי להשמדת תשתיות טרור ומנהרות בדרום לבנון, תוך שמירה על ערנות מוגברת מול ניסיונות החדירה וההפרות החוזרות של הסכם הפסקת האש. התושבים מתבקשים להישאר ערניים ולדווח לגורמי הביטחון על כל פעילות חשודה.