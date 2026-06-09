אחרי יממה סוערת של חילופי מהלומות בין ישראל לאיראן שדעכה במהירות מפתיעה, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מסר הלילה (בין שני לשלישי) הצהרה וטען שהוא מאמין שישראל לא תחזור להילחם באיראן.

בשיחת טלפון עם כתב 'סקיי ניוז' ג'יימס מתיוס, נשאל טראמפ אם יצטרף לראש הממשלה בנימין נתניהו במקרה שישראל תשוב לתקוף באיראן. "אני לא חושב שזה יקרה", השיב הנשיא האמריקני בביטחון. "הכל מסתדר מצוין. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות; אני לא חושב שזה יקרה, בסדר?"

ההתבטאות מגיעה על רקע יממה דרמטית שכללה מטח טילים איראני לעבר ישראל ותקיפה ישראלית נגדית במתקנים אסטרטגיים באיראן. אולם בניגוד לציפיות, ההסלמה נעצרה במהירות, כאשר משמרות המהפכה האיראניים הודיעו על הפסקת הפעילות הצבאית נגד ישראל - אם כי בתנאים.

הנשיא האמריקני צפה כי הניצחון על איראן יביא לירידה חדה במחירי האנרגיה העולמיים. "זה יקרה בקרוב מאוד, ומחירי הנפט יצנחו בצורה דרמטית", הבטיח טראמפ, תוך שהוא מקשר בין הלחץ על טהראן לבין השפעות כלכליות רחבות היקף.

"ניצחון מוחלט בשבועיים הקרובים"

בעצרת מקוונת לתמיכה בסנטור לינדזי גרהם, שהתרחשה מאוחר יותר באותו לילה, הנשיא טראמפ הלך צעד נוסף והצהיר כי "ארה"ב באמת הולכת לנצח במערכה מול איראן בשבועיים הקרובים, כשנכריז על ניצחון מוחלט".

ההתבטאויות האופטימיות של טראמפ עומדות בניגוד למתיחות שאפיינה את היממה האחרונה. כזכור, בשיחות מאחורי הקלעים בין טראמפ לנתניהו, הנשיא האמריקני הזהיר את ראש הממשלה הישראלי: "כדאי לך מאוד להיזהר במה שאתה עושה, כי אתה עלול להישאר לבד מול איראן מאוד בקרוב".

במקביל לנשיא, ג׳יי די ואנס התבטא הלילה כי ״יש מקרים שבהם האינטרסים של ישראל וארה״ב מתפצלים"

ואנס הסביר: "המטרה העיקרית של ארה״ב באיראן היא לוודא שטהרן לא תחזיק בנשק גרעיני. אנחנו יכולים להשיג הסכם גרעין ארוך טווח עם אירן. ישראל עשויה שלא לאהוב את זה״.