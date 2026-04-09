רה"מ נתניהו: "נמשיך להכות בעוצמה בחיזבאללה"

בצל אזעקות בלתי פוסקות בקריית שמונה ובאזורים נרחבים בצפון הארץ, שיגר ראש הממשלה בנימין נתניהו הבוקר (חמישי) מסר נחרץ לציבור: "אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בעוצמה, בדיוק ובנחישות".

נתניהו עדכן כי בביירות חיסל צה"ל את עלי יוסף חרשי, מזכירו האישי של מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם ואחד האנשים הקרובים אליו ביותר. החיסול מהווה מכה קשה למנהיגות הארגון, שממשיכה לספוג פגיעות קשות מאז תחילת המערכה.

במקביל לחיסול בביירות, תקף צה"ל במהלך הלילה שורת תשתיות טרור בדרום לבנון. על פי הנמסר, התקיפות כללו מעברים ששימשו להעברת אלפי אמצעי לחימה, רקטות ומשגרים, וכן מחסני אמל"ח, משגרים ומפקדות של חיזבאללה. התרעה מקדימה חריגה של שתי דקות • אזעקות בגוש דן ובדרום שלמה קליין | 10.04.26 "המסר שלנו ברור: מי שפועל נגד אזרחי ישראל - נפגע בו", הדגיש ראש הממשלה. "נמשיך להכות בחיזבאללה בכל מקום שיידרש, עד שנשיב את הביטחון המלא לתושבי הצפון". ארבע אזעקות תוך שעה בקריית שמונה הודעת ראש הממשלה מגיעה על רקע בוקר קשה בצפון הארץ. בקריית שמונה הופעלו הבוקר ארבע אזעקות תוך שעה אחת בלבד, כאשר תושבי העיר נאלצים לרוץ למקלטים שוב ושוב. גם באזורים נרחבים נוספים בצפון הארץ הופעלו אזעקות במהלך השעות האחרונות. כזכור, בימים האחרונים ספגה קריית שמונה נפילות שגרמו לנזקים כבדים. בשבוע שעבר נחשף נס גדול כאשר חלון זכוכית התנפץ על מיטת ילד בן 5 בעיר, לאחר שהבית נפגע מהדף כתוצאה מנפילה סמוכה. חייו של הילד ניצלו בזכות החלטה נכונה של הוריו שהורידו אותו למקלט.

מתיחות דיפלומטית עם אירופה

התקיפות הנרחבות בלבנון עוררו ביקורת חריפה מצד מדינות אירופה. נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם הלילה הצהרה בה הוא מגנה בחריפות את התקיפות, וטען כי הן מהוות "איום ישיר על הפסקת האש השברירית".

גם שר החוץ הבלגי מקסים פרבו, שנכח בביירות במהלך התקיפות, הביע זעזוע עמוק. לדבריו, חיל האוויר ביצע תקיפה במרחק מאות מטרים בלבד משגרירות בלגיה בזמן שהוא שהה במקום.

ישראל הדגישה בתגובה כי הפסקת האש בין איראן לארצות הברית אינה חלה על לבנון, וכי המדינה תמשיך לפעול נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר עמדה זו בשיחה עם עיתונאים.

איראן מאיימת בחידוש האש

במקביל, איראן מחריפה את הטון כלפי ישראל. יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד קאליבף הודיע כי ההסכמות עם המערב הופרו, וטען כי ישראל וארה"ב הפרו סעיפים קריטיים בהבנות.

מפקד כוח קודס איסמעיל קאאני, שממשיך להיעדר מהזירה הציבורית, שיגר מסר כתוב ללוחמי חיזבאללה בו הוא מאיים: "על האויב לדעת שעונש חמור ומצער מצפה לו". קאאני תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו וטען כי "ההיסטוריה של המשטר הציוני מלאה בפשעים נגד האנושות".

למרות האיומים, ישראל ממשיכה בפעילותה המבצעית בלבנון ומדגישה כי לא תרפה מהמאמץ להשיב את הביטחון לתושבי הצפון. עדכונים נוספים בהמשך.