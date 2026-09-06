תיעוד שפורסם מאוקראינה מציג יכולת חדשה בשדה הקרב הימי: כלי שיט בלתי מאויש מדגם MV11, השייך למשפחת מגורה, משגר מיירטי רחפנים ישירות מהים הפתוח. בסרטון נראים שני מיירטים מסוג STING יוצאים בזה אחר זה ממערכת שיגור אנכית המותקנת על סיפון הכלי.

הדגם MV11 הוא הגדול ביותר במשפחת מגורה, ותפקידו שונה מדגמים קודמים: הוא משמש כמעין "ספינת אם" בלתי מאוישת, המסוגלת לשאת מטען כבד ולפעול באופן עצמאי במשך ימים. על פי הנתונים שפורסמו, הכלי יכול לשאת עד כ-2.2 טונות של מטען, ומימדיו עולים באופן משמעותי על אלה של דגמי מגורה מוקדמים.

על סיפון הכלי מותקנים 18 תאי שיגור אנכיים, שבתוכם מיירטי STING. העיקרון פשוט אך בעל השלכות מבצעיות: במקום להסתמך על סוללת שיגור קרקעית קבועה, ניתן להזיז את נקודת השיגור אל האזור שבו מתפתח האיום ולשגר את המיירטים ישירות מתוך הים.