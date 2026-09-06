תיעוד שפורסם מאוקראינה מציג יכולת חדשה בשדה הקרב הימי: כלי שיט בלתי מאויש מדגם MV11, השייך למשפחת מגורה, משגר מיירטי רחפנים ישירות מהים הפתוח. בסרטון נראים שני מיירטים מסוג STING יוצאים בזה אחר זה ממערכת שיגור אנכית המותקנת על סיפון הכלי.
הדגם MV11 הוא הגדול ביותר במשפחת מגורה, ותפקידו שונה מדגמים קודמים: הוא משמש כמעין "ספינת אם" בלתי מאוישת, המסוגלת לשאת מטען כבד ולפעול באופן עצמאי במשך ימים. על פי הנתונים שפורסמו, הכלי יכול לשאת עד כ-2.2 טונות של מטען, ומימדיו עולים באופן משמעותי על אלה של דגמי מגורה מוקדמים.
על סיפון הכלי מותקנים 18 תאי שיגור אנכיים, שבתוכם מיירטי STING. העיקרון פשוט אך בעל השלכות מבצעיות: במקום להסתמך על סוללת שיגור קרקעית קבועה, ניתן להזיז את נקודת השיגור אל האזור שבו מתפתח האיום ולשגר את המיירטים ישירות מתוך הים.
המיירטים מיועדים בעיקר להתמודדות עם רחפני תקיפה, ובכלל זה איומים מסוג שאהד. הצבתם על כלי שיט בלתי מאויש מאפשרת, לפחות באופן תיאורטי, ליצור שכבת הגנה ניידת שאינה תלויה בעמדה קרקעית קבועה. גורמים אוקראיניים כבר הציגו בעבר את השימוש במיירטי STING מתוך כלי מגורה בים הפתוח.
הדגם MV11 נחשף לראשונה לציבור ב-24 באוגוסט האחרון, במהלך אירוע לציון יום העצמאות של אוקראינה בקייב. בניגוד לדגמי מגורה קודמים, שזכו לפרסום בעיקר בזכות תקיפות נגד כלי שיט רוסיים, הדגם החדש מציג גישה רחבה יותר: פלטפורמה ימית בלתי מאוישת שיכולה לשאת מערכות שונות ולבצע מגוון משימות.
משפחת מגורה הפכה בשנים האחרונות לאחד הסמלים הבולטים של השימוש האוקראיני בכלי שיט בלתי מאוישים. דגמי המשפחה שימשו בתקיפות נגד כלי שיט רוסיים בים השחור, והוכיחו כי כלי קטן יחסית הנשלט מרחוק יכול להוות איום גם על מטרות ימיות גדולות בהרבה.
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