פיקוד המרכז של הצבא האמריקני פרסם היום (יום ראשון) כי כוחותיו תקפו והשביתו באופן מוחלט שלוש מכליות נפט גולמי שייכות לאיראן, באזור מצר הורמוז ומפרץ עומאן. המהלך האמריקני הנחרץ בא בעקבות תקיפה איראנית על ספינות מלחמה של הצי האמריקני.

משמרות המהפכה האיראניות שיגרו טילים בליסטיים לעבר שתי ספינות מלחמה אמריקניות – נושאת מטוסים ומשחתת המצוידת בטילים מונחים – שביצעו סיור שגרתי באזור. הארגון הצבאי האיראני הודיע על כך בשעות הבוקר המוקדמות.

על פי הדיווחים האמריקניים, כלי השיט הצליחו לתמרן ולהימלט מהטילים, ולא נגרם כל נזק או נפגעים בקרב הכוחות האמריקניים. בתגובה למתקפה זו, פתחו הכוחות האמריקניים בפעולה ממוקדת נגד שלוש מכליות נפט: "דוני" שהותקפה מול חופי חארג, "סטארק 1" שהושבתה ליד האי ג'אסק, ו"קילו" שהייתה ריקה בעת התקיפה במפרץ עומאן.

הצבא האמריקני הבהיר כי התקיפות בוצעו באופן מדויק במוקדים קריטיים בספינות, במטרה להשביתן לחלוטין. עם זאת, לפני ביצוע התקיפה ניתנה לצוותי המכליות אזהרה מפורשת ומוקדמת לנטוש את הספינות ולעבור לסירות הצלה.

תיעוד שפורסם מכלי שיט סמוך מתעד את רגעי האזהרה שניתנה בשפות ערבית, פרסית ואורדו. ברקע נשמעים אנשי הצוות האיראני מנסים להבין את המתרחש רגעים ספורים לפני הפגיעה. אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז, נשמע בתיעוד כשהוא מזהיר: "יש לכם שלוש דקות לנטוש את הספינה". צוותי המכליות נענו לאזהרה ועזבו את כלי השיט בטרם התקיפה.

פיקוד המרכז פרסם תיעוד המראה את רגעי התקיפה המדויקת של אחת המכליות במפרץ עומאן. האירוע מסמן הסלמה משמעותית במתיחות המתמשכת בין ארצות הברית לאיראן באזור המפרץ הפרסי, אזור אסטרטגי קריטי לאספקת הנפט העולמית.

על פי דיווחים מודיעיניים אמריקניים שפורסמו לאחרונה בעיתון "ניו יורק טיימס", איראן הפכה בטוחה הרבה יותר ביכולותיה הצבאיות בעקבות חצי שנת לחימה לסירוגין. הערכות המודיעין מצביעות על כך שטהרן נחושה להמשיך בסכסוך לטווח ארוך ואף שוקלת הסלמה נוספת.

הערכות אלו מלמדות כי הנכונות האיראנית להגיע להסדר או לעסקה שתביא לסיום המתיחות פחתה באופן ניכר. המשטר האיראני, הנשלט כעת בעיקר על ידי גורמים קיצוניים, מעריך כי ביכולתו לספוג נזקים מתמשכים ולנהל "משחק לטווח ארוך" שמטרתו לתסכל את ארצות הברית ולייאש את הממשל בוושינגטון.

הביטחון העצמי הגובר של טהרן נשען על מספר גורמים, ובראשם גיבוש הבנה טובה יותר של עוצמתה הצבאית ויכולת עמידותה מול מהלומות קשות, כך על פי הדיווחים.