הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

בהצהרה שמסר הלילה (בין יום רביעי ליום חמישי) באירוע בבית הלבן, התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למצבה של איראן ולשליטה האמריקנית במצר הורמוז האסטרטגי. הנשיא הבהיר כי "ארה"ב פועלת במלחמה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו", תוך שהוא מדגיש שאיראן ביקשה "להשמיד את ישראל" ובהמשך גם לאיים על אירופה ועל ארצות הברית עצמה.

בהתייחסותו למעמד האמריקני באזור, ציין טראמפ כי "ארה"ב שולטת עכשיו במצר הורמוז", המעבר הימי האסטרטגי שדרכו עוברות ספינות נפט רבות. השליטה במעבר זה מעניקה לארצות הברית יכולת להפעיל לחץ כלכלי משמעותי על המשטר בטהראן ולהשפיע על אספקת הנפט העולמית. לדברי הנשיא האמריקני, מצבה של איראן "בכלל לא טוב", והוא הוסיף: "עד כה הם עשו מעט מאוד כדי לעצור את זה. זו רק שאלה של זמן". טראמפ ציין כי "השמדנו הרבה" – התייחסות למטרות איראניות שנפגעו במהלך התקיפות האחרונות שביצעה ארצות הברית. במקביל, פרסם עיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח לפיו הנשיא טראמפ שוקל להכריז באופן רשמי כי המלחמה באיראן הסתיימה. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון כי נכון לעת הזו הנשיא נוטה לכיוון חיובי בנושא, אולם החלטה סופית טרם התקבלה. פוליטיקאי איראני נפטר באמצע נאום אליהו לוי | 31.08.26 איראן: מוקשים ימיים באמצעות רקטות אליהו לוי | 31.08.26 יחד עם הצהרות הנשיא, הודיע שר ההגנה האמריקני על הארכת פריסת הכוחות האמריקניים במזרח התיכון עד לשנת 2027. הפריסה המורחבת כוללת כחמישים אלף חיילים, תשע עשרה ספינות מלחמה, מערכות הגנה אווירית וטייסות קרב – כוח נרחב שנועד להבטיח את השליטה האמריקנית באזור ולהרתיע את איראן מפעולות נוספות.

ההחלטה על הארכת הפריסה הצבאית מגיעה על רקע המצור הימי המתהדק על איראן. במסגרת המצור, הסיטו כוחות אמריקניים שמונים ושישה כלי שיט מסחריים ממסלולם, השביתו שלושה כלי שיט ובדקו שניים נוספים. המצור, שחודש בחודש יולי השנה, נועד לחנוק את כלכלת המשטר בטהראן ולמנוע תנועת סחורות וציוד צבאי.

במערכת הביטחון הישראלית מגבירים את הדריכות לנוכח ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. צה"ל השלים היערכות למספר תרחישים אפשריים, הן במערכי ההגנה והן בתוכניות התקיפה, מחשש שחילופי מהלומות בין הצדדים עלולים להתפתח לעימות רחב ולהוביל גם לירי לעבר ישראל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס מוקדם יותר לאפשרות שאיראן תבחר לתקוף דווקא בתקופת החגים. "ככל שהלחץ של ארה"ב על איראן גובר והחיכוך והמחנק הכלכלי על איראן גובר, יש סבירות שהם כן יתקפו. אנחנו מוכנים לזה בהגנה", מסר השר. לדבריו, "אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה בתיאום ארה"ב".