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לקראת הפגישה עם הנשיא טראמפ

מבט היסטורי: כשגדולי האדמו"רים נועדו בבית הלבן עם נשיאי ארה"ב

לקראת המפגש הצפוי של גדולי האדמו"רים עם הנשיא טראמפ, סקירה של פגישות היסטוריות בין מנהיגי החסידות לנשיאי ארצות הברית • הביקור המרגש אצל קרטר בעת משבר בני הערובה, והפגישה של האדמו"ר מסקווירא עם קלינטון שעוררה סערה

אדמו"רים ורבנים בפגישתם עם נשיאי ארה"ב (צילום: הבית הלבן)

בעוד הציבור החרדי בארה"ב ובעולם מצפה למפגש הצפוי השבוע בין אדמו"רים ומנהיגים רוחניים מעולם החסידות לבין הנשיא , ניתן להיזכר בפגישות קודמות שהתקיימו לאורך השנים בין גדולי החסידות לנשיאי ארצות הברית. מפגשים אלו, שהתרחשו במסדרונות הכוח בוושינגטון, היוו רגעים משמעותיים בייצוג כלל ישראל בפני ההנהגה האמריקאית.

אחד המפגשים המרכזיים התקיים בנר רביעי של חנוכה תש"מ, כאשר משלחת של גדולי האדמו"רים הגיעה לבית הלבן לפגישה עם הנשיא ג'ימי קרטר. המפגש אורגן על ידי התאחדות הרבנים של ארה"ב וקנדה בשיתוף הבית הלבן, והיווה את הפעם הראשונה שבה התקיימה פגישה רשמית של קבוצת מנהיגים חסידיים בלשכה הסגלגלה.

בראש המשלחת עמדו הגאון האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל, שפתח בדברי ברכה, הגאון האדמו"ר מבאבוב זצ"ל, שהקריא תפילה מיוחדת לשלום המלכות בלשון הקודש, והגאון האדמו"ר מוויז'ניץ מונסי זצ"ל. עימם הגיעו בנו של האדמו"ר מבאבוב (האדמו"ר מוהרנ"צ מבאבוב זצ"ל), בנו של האדמו"ר מוויז'ניץ מונסי (כיום הגאון האדמו"ר מוויז'ניץ מונסי שליט"א), והעסקנים הרב סנדר דויטש והרב אפרים שטיין, שתרגם את דברי הרבנים.

הביקור נערך בעיצומו של משבר בני הערובה באיראן, כאשר דיפלומטים אמריקאים הוחזקו בשבי בטהרן. האדמו"רים ביקשו להביע תמיכה בעמדת הנשיא קרטר למניעת שפיכות דמים, ונשאו תפילה לשחרור החטופים.

בנוסף, המשלחת העלתה בקשה מעשית לשיפור תנאי אסירים יהודים בבתי הכלא הפדרליים, לרבות נגישות לאוכל כשר, תשמישי קדושה ואפשרות לשמירת שבת וחגים. הרבנים גם הודו לנשיא על חלקו בהסכמי קמפ דיוויד והסכם השלום בין ישראל למצרים, שמנעו מלחמות נוספות.

אדמור"ים ורבנים בפגישה עם נשיא ארה"ב קרטר (צילום: הבית הלבן)
אדמור"ים ורבנים בפגישה עם נשיא ארה"ב קרטר (צילום: הבית הלבן)
אדמור"ים ורבנים בפגישה עם נשיא ארה"ב קרטר (צילום: הבית הלבן)
אדמור"ים ורבנים בפגישה עם נשיא ארה"ב קרטר (צילום: הבית הלבן)

מפגש נוסף שנחרת בזיכרון התרחש בערב שבת חנוכה תשס"ב, כאשר הגאון האדמו"ר מסקווירא זצ"ל הגיע לבית הלבן לפגישה אישית עם הנשיא ביל קלינטון. מטרת הפגישה הייתה השתדלות במסגרת מצוות פדיון שבויים עבור ארבעה מחסידי סקווירא מהעיירה ניו סקוור, שהורשעו בשנת 1999 בהונאת כספים פדרליים שהוקצו לסטודנטים, ונשפטו לעונשי מאסר.

האדמו"ר הגיע בליווי בניו, הרה"צ רבי אהרן מענדיל והרה"צ רבי יצחק טווערסקי, לצד ראש עיריית סקווירא והעסקן הרב ישראל משה שפיצר.

רגע מיוחד נרשם כאשר האדמו"ר נכנס ללשכה הסגלגלה כשהוא עוטה את כובע הקאלפיק המסורתי, כמנהג אבותיו בימי החנוכה, והעניק לנשיא קלינטון חנוכייה יקרה העשויה כסף טהור.

הפגישה עוררה סערה ציבורית בארצות הברית, כאשר ביומו האחרון בתפקיד, ב-20 בינואר 2001, חתם הנשיא קלינטון על הקלת עונשם של ארבעת החסידים והם שוחררו מיד. מבקרים טענו כי המהלך היה עסקת חליפין פוליטית, שכן חודש לפני הפגישה התמודדה הילרי קלינטון, רעיית הנשיא, לתפקיד סנאטורית מניו יורק וזכתה לתמיכה כמעט מוחלטת מתושבי שיכון סקווירא. בעקבות הסערה פתחו הרשויות הפדרליות בחקירה רשמית, במסגרתה העידה גם הילרי קלינטון, אך בסופו של דבר נסגר התיק ללא כתבי אישום, לאחר שלא נמצאה כל הוכחה לקשר בלתי חוקי.

האדמו"ר מסקווירא בפגישה עם הנשיא קלינטון (צילום: הבית הלבן)
האדמו"ר מסקווירא בפגישה עם הנשיא קלינטון (צילום: הבית הלבן)
האדמו"ר מסקווירא בפגישה עם הנשיא קלינטון (צילום: הבית הלבן)
האדמו"ר מסקווירא בפגישה עם הנשיא קלינטון (צילום: הבית הלבן)
האדמו"ר מסקווירא בפגישה עם הנשיא קלינטון (צילום: הבית הלבן)
האדמו"ר מסקווירא בפגישה עם הנשיא קלינטון (צילום: הבית הלבן)

גם האחים, האדמו"רים מסאטמר, נפגשו עם נשיאי ארה"ב להשתדלות עבור הכלל, עוד בטרם עלותם על כס הנהגת החסידות.

על רקע זיכרונות אלו, המעידים על מעמדה והשפעתה של הקהילה החרדית בארצות הברית לאורך השנים, נשואות כעת העיניים אל המפגש הקרוב. הציבור מצפה לראות אילו נושאים יעלו על הפרק הפעם, ואיזה רושם יותירו מנהיגי עולם החסידות על ההנהגה האמריקאית.

האדמו"ר מסאטמר בפגישה עם נשיא ארה"ב (צילום: הבית הלבן)
האדמו"ר מסאטמר בפגישה עם נשיא ארה"ב (צילום: הבית הלבן)
האדמו"ר מסאטמר בפגישה עם נשיא ארה"ב (צילום: הבית הלבן)
דונלד טראמפג'ימי קרטרביל קלינטוןהבית הלבןהאדמו"ר מסקווירא

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