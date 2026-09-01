בעוד הציבור החרדי בארה"ב ובעולם מצפה למפגש הצפוי השבוע בין אדמו"רים ומנהיגים רוחניים מעולם החסידות לבין הנשיא דונלד טראמפ, ניתן להיזכר בפגישות קודמות שהתקיימו לאורך השנים בין גדולי החסידות לנשיאי ארצות הברית. מפגשים אלו, שהתרחשו במסדרונות הכוח בוושינגטון, היוו רגעים משמעותיים בייצוג כלל ישראל בפני ההנהגה האמריקאית.

אחד המפגשים המרכזיים התקיים בנר רביעי של חנוכה תש"מ, כאשר משלחת של גדולי האדמו"רים הגיעה לבית הלבן לפגישה עם הנשיא ג'ימי קרטר. המפגש אורגן על ידי התאחדות הרבנים של ארה"ב וקנדה בשיתוף הבית הלבן, והיווה את הפעם הראשונה שבה התקיימה פגישה רשמית של קבוצת מנהיגים חסידיים בלשכה הסגלגלה.

בראש המשלחת עמדו הגאון האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל, שפתח בדברי ברכה, הגאון האדמו"ר מבאבוב זצ"ל, שהקריא תפילה מיוחדת לשלום המלכות בלשון הקודש, והגאון האדמו"ר מוויז'ניץ מונסי זצ"ל. עימם הגיעו בנו של האדמו"ר מבאבוב (האדמו"ר מוהרנ"צ מבאבוב זצ"ל), בנו של האדמו"ר מוויז'ניץ מונסי (כיום הגאון האדמו"ר מוויז'ניץ מונסי שליט"א), והעסקנים הרב סנדר דויטש והרב אפרים שטיין, שתרגם את דברי הרבנים.

הביקור נערך בעיצומו של משבר בני הערובה באיראן, כאשר דיפלומטים אמריקאים הוחזקו בשבי בטהרן. האדמו"רים ביקשו להביע תמיכה בעמדת הנשיא קרטר למניעת שפיכות דמים, ונשאו תפילה לשחרור החטופים.

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בנוסף, המשלחת העלתה בקשה מעשית לשיפור תנאי אסירים יהודים בבתי הכלא הפדרליים, לרבות נגישות לאוכל כשר, תשמישי קדושה ואפשרות לשמירת שבת וחגים. הרבנים גם הודו לנשיא על חלקו בהסכמי קמפ דיוויד והסכם השלום בין ישראל למצרים, שמנעו מלחמות נוספות.