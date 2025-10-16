לקראת המפגש הצפוי של גדולי האדמו"רים עם הנשיא טראמפ, סקירה של פגישות היסטוריות בין מנהיגי החסידות לנשיאי ארצות הברית • הביקור המרגש אצל קרטר בעת משבר בני הערובה, והפגישה של האדמו"ר מסקווירא עם קלינטון שעוררה סערה
לאורך חמישים השנים האחרונות, ביקורי נשיאי ארצות הברית בישראל לא היו רק אירועים חגיגיים – הם היו מראה חיה למערכת היחסים המשתנה בין ירושלים לוושינגטון | מהתמיכה האסטרטגית והקרה של ניקסון ועד האישית לוחצת וסוערת של טראמפ ונתניהו, כל ביקור נשא עמו פרק חדש בסיפור היחסים המיוחדים בין שתי המדינות (מגזין בבלי)
נשיאי ארה"ב לדורותיהם יתאספו היום להלוויית ענק של הנשיא ג'ימי קרטר | הנשיא ביידן קבע את ה-9 בינואר כיום אבל לאומי | חמישה נשיאים, חלקם אויבים מושבעים, כמו טראמפ VS אובמה וביידן, צפויים להתייצב יחד לכמה שעות כדי לחלוק כבוד לנשיא ה-39 של ארה"ב | זה מה שצפוי היום בוושינגטון (חדשות, בעולם)