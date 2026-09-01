בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן בשעות הלילה שבין יום שני ליום שלישי, התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למתיחות המתגברת מול איראן. כאשר נשאל האם הפעולות הצבאיות האחרונות נגד איראן מהוות תחילתו של מהלך מוגבל או מלחמה רחבת היקף, השיב הנשיא בדברים חריפים שהעלו את המתח עוד יותר.

"מדובר במדינה כושלת", אמר טראמפ על איראן. "זה לא אומר שלא נכה בהם. נראה מה יקרה". הנשיא הדגיש כי "מצר הורמוז במצב מצוין מאוד. 30 ספינות בממוצע עוברות שם בלילה אחד. זו כמות משמעותית".

בהמשך, הנשיא הצהיר בנחרצות: "נכנסנו לאיראן, ואנחנו מכים אותם קשות". כאשר נשאלה השאלה מי בדיוק מנהיג כיום את איראן, השיב טראמפ: "הם לא באמת יודעים. לדעתי, הם לא יודעים מי המנהיג שלהם".

סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס הבהיר אף הוא בשיחה עם עיתונאים את אופי הפעילות האמריקנית הנוכחית באזור. לדבריו, חלק מרכזי מהפעילות האמריקנית כיום מכוון להבטחת חופש השיט והמסחר במצר הורמוז.

ואנס הסביר כי התקיפות האמריקניות האחרונות בוצעו בתגובה לניסיון איראני להניח מוקשים במצר. "מה שמוזר בעיניי הוא שלפעמים הם אפילו יורים על בעלי הברית שלהם, רק כדי למנוע את הזרימה החופשית של נפט וגז", הוסיף סגן הנשיא.

המתיחות הנוכחית החלה לאחר שאיראן תקפה אתמול כוחות אמריקניים המוצבים בירדן. על פי דברי הנשיא טראמפ, מערכות ההגנה האווירית האמריקניות הצליחו ליירט את רוב הטילים הבליסטיים ששוגרו לעבר הבסיסים. טיל אחד עבר במרחב האווירי לאחר שזוהה מראש ככזה שלא יפגע ביעד משמעותי.

התקיפה האיראנית הגיעה כתגובה לפעולה אמריקנית קודמת, בה תקפו כוחות צבא ארה"ב משגרים של משמרות המהפכה שהיו אמורים להניח מוקשים בנתיב השיט הבינלאומי. גורם אמריקני רשמי אישר כי לא נרשמו נפגעים או נזקים משמעותיים מהירי האיראני.

בהקשר זה, שר החוץ האיראני ניסה לנצל את המצב כדי ליצור מחלוקת בין ישראל לארצות הברית, כשהאשים את ראש הממשלה נתניהו בהתנהלות כפולה כלפי הממשל האמריקני.

צבא ירדן דיווח כי מערכות ההגנה האווירית של הממלכה פעלו ליירט שמונה טילים שחצו את המרחב האווירי הירדני במהלך התקיפה.