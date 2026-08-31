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בעוד ההפגזות באוקראינה נמשכות, מתגברת הדריכות בקהילות היהודיות ברחבי המדינה לקראת חודש אלול וימים הנוראים. למרות שקולות הנפץ הפכו לחלק משגרת החיים, רבני הקהילות פועלים מסביב לשעון במאמצים לוגיסטיים נרחבים להבטיח קיום החגים בצורה ראויה ולחזק את הלכידות הקהילתית.

רשת חב"ד באוקראינה JRNU, האחראית על חלוקת מארזי הסיוע ליהודי המדינה, קיבלה החלטה לייצר את רוב מוצרי המזון והחגים הבסיסיים בתוך אוקראינה עצמה, במפעלים מקומיים שהוכשרו מראש. הדוגמה המרכזית היא מפעל באזור תעשייתי במחוז קייב. האזור מוקף במרכזים לוגיסטיים ובמחסנים גדולים שספגו בשבועות האחרונים פגיעות קשות והפצצות תכופות, אך המפעל שבו מייצרים את הדבש הטהור נותר עומד.

( צילום: JRNU )

( צילום: JRNU )

העובדים במפעל ממשיכים בעבודתם תחת דריכות מתמדת, כאשר רעש המכונות מתערבב בקולות האזעקות. מלבד מפעל הדבש, שהוכשר על ידי הרב יהושע וישצקי ממערכת הכשרות 'אוקרכשר', הוכשרו בצל המלחמה גם מערכי שחיטה של בשר ועופות בכשרות מהודרת.

כבר בשבוע הקרוב יחל השלב המרכזי: צי משאיות סיוע גדול ייצא ממרכזי האספקה לעשרות קהילות יהודיות הפזורות ברחבי המדינה. כמויות גדולות של מוצרי מזון חיוניים יופרצו במרכזים היהודיים בערים השונות, ומשם יחולקו ישירות לבתי חברי הקהילות באמצעות מערך חלוקה מסודר.

ברשימת המזון, לצד עופות, בשר טרי וצנצנות הדבש המקומיות, יחולקו גם מוצרי חלב, עוגות דבש מיוחדות שהובאו ברכבת אווירית מארץ ישראל, דובשניות שיוצרו בעיר ז'פורוז'יה, קופסאות שימורים וממרחים. כדי להעניק למארז ערך נוסף, מצורפים אליו עלוני הסברה בשפה המקומית על מהות חודשי התשרי, לצד לוח שנה ייחודי המשלב תכנים יהודיים ותמונות מחיי הקהילה.

( צילום: JRNU )

בקהילות היהודיות באוקראינה מצפים השנה להשתתפות רבה של יהודים בבתי הכנסת ובפעילויות החג. "אנחנו נערכים למספר חסר תקדים של מתפללים שיגיעו לתפילות ראש השנה ויום כיפור", מספר הרב שמחה לבנהרץ שליט"א, משלוחי חב"ד בקייב, המרכז את מערך החלוקה. "אחרי תקופה כל כך ארוכה ומתישה של מלחמה ואי-ודאות, אנשים מחפשים יותר מתמיד את הביחד ואת המסורת. כולנו נושאים עיניים ונתפלל יחד שהשנה החדשה הבאה עלינו תהיה סוף סוף שנה רגועה, שלווה ומתוקה".