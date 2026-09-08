משמרות המהפכה האיראניות הודיעו כי הצליחו להשתלט על צוללת בלתי מאוישת (כשב"מ) של הצבא האמריקני במצרי הורמוז. לדברי האיראנים, הם יפרסמו בקרוב פרטים נוספים על התקרית.

לפי ההודעה, כלי השיט נתפס בעקבות מבצע מודיעיני ארוך ומורכב שביצעו כוחות משמרות המהפכה. בימים האחרונים פורסם כי כוחות אמריקניים פעלו במשך ארבעה חודשים לנטרול מוקשים במצרי הורמוז באמצעות כוחות קומנדו, מבלי שאיראן ידעה על כך. נראה כי ההודעה האיראנית מהווה תגובה לפעילות זו. על פי הפרסום האיראני, התפיסה התרחשה בכניסה למצרי הורמוז ביום שלישי בבוקר. לטענתם, מדובר באחת מהצוללות הבלתי מאוישות החכמות והמתקדמות ביותר שסופקו לחיל הים האמריקני בשנת 2025.