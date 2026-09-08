בבלי
לאחר "מבצע מודיעיני"

משמרות המהפכה: "השתלטנו על צוללת אמריקנית"

משמרות המהפכה פרסמו תמונה של צוללת בלתי מאוישת אמריקנית וטענו כי תפסו אותה במצרי הורמוז | ההודעה מגיעה לאחר דיווחים על פעילות אמריקנית נרחבת באזור

משמרות המהפכה האיראניות הודיעו כי הצליחו להשתלט על צוללת בלתי מאוישת (כשב"מ) של הצבא האמריקני ב. לדברי האיראנים, הם יפרסמו בקרוב פרטים נוספים על התקרית.

לפי ההודעה, כלי השיט נתפס בעקבות מבצע מודיעיני ארוך ומורכב שביצעו כוחות משמרות המהפכה.

בימים האחרונים פורסם כי כוחות אמריקניים פעלו במשך ארבעה חודשים לנטרול מוקשים במצרי הורמוז באמצעות כוחות קומנדו, מבלי ש ידעה על כך. נראה כי ההודעה האיראנית מהווה תגובה לפעילות זו.

על פי הפרסום האיראני, התפיסה התרחשה בכניסה למצרי הורמוז ביום שלישי בבוקר. לטענתם, מדובר באחת מהצוללות הבלתי מאוישות החכמות והמתקדמות ביותר שסופקו לחיל הים האמריקני בשנת 2025.

איראןארה"במשמרות המהפכהמצרי הורמוזבבלי

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