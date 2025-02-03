אזרח בריטי בודד שנמצא חיובי לנגיף ההאנטה הקטלני הספיק כדי להוציא לפעולה יחידת צנחנים של חיל האוויר המלכותי | לפי הודעת משרד ההגנה מדובר במבצע "נועז ונדיר", שהוצא לפועל לאחר שהתברר כי לא קיימת דרך גישה אחרת למקום (בעולם)
בסוף השבוע האחרון החל קמפיין נרחב ברכבות התחתית בלונדון נגד חיל האוויר המלכותי של המדינה בטענה שבריטניה מטיסה מטוסי ריגול מבסיסי חיל האוויר שלה בקפריסין כדי לעזור לישראל במלחמה בעזה | כמו לאורך כל המלחמה, הארגונים הפרו פלסטינים ממשיכים לאתגר את ישראל בזירה המשפטית והמדינית בעולם (בעולם, מדיני)