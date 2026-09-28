ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם אחר הצהריים (יום ב') הודעה חריפה בתגובה לדיווח שפורסם הבוקר, לפיו קיבל אזהרה ממצרים לפני טבח ז' באוקטובר. בהודעתו הכחיש נתניהו את הדיווח בתוקף והודיע כי יגיש תביעת דיבה.

בהודעה שפרסם נתניהו נכתב: "בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם עבאס כאמל, שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, ואף גורם מודיעיני ישראלי לא העביר לראש הממשלה אזהרה מצרית".

נתניהו הוסיף והבהיר: "ראש הממשלה הנחה להגיש תביעת דיבה גם בנושא זה".

בהמשך ההודעה הדגיש נתניהו עיקרון יסוד בעבודתו: "מעבר לכך, חשוב להבהיר: ראש הממשלה נתניהו מעולם אינו נפגש או משוחח עם ראש מודיעין של מדינה זרה ללא מקביליהם הישראלים".

ראש הממשלה תקף בחריפות את התקשורת ואת ראש השב"כ לשעבר רונן בר: "בשבועות האחרונים תקשורת השמאל מנהלת קמפיין נבזי ושקרי שנועד להשליך את כל מחדליו ופשעיו של רונן בר ערב ה-7 באוקטובר על ראש הממשלה נתניהו".

נתניהו פירט את מה שלטענתו אירע בליל הטבח: "בליל ה-7 באוקטובר ראש השב״כ רונן בר קיים שיחות רבות עם הרמטכ״ל דאז הרצי הלוי וראש אמ״ן חליווה, בהן הם דנו בכל הסימנים המעידים".

לדבריו, "על אף זאת, רונן בר החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה״ל בשטח, לא לפנות את מסיבת הנובה - ורק לשלוח צוות טקילה מצומצם (מה שמוכיח שהוא ידע על סכנה אמיתית)".

בסיום ההודעה העלה נתניהו טענה חמורה: "מאחורי עלילות הדם השקריות עומדות גם מדינות וגורמים זרים ועוינים, כולל מדינות ערב, במטרה להפיל את ממשלת הימין של נתניהו ולהחליפה בממשלת שמאל-מפלגות ערביות של איזנקוט, יאיר גולן וליברמן שתיסוג מעזה, לבנון, סוריה ויהודה ושומרון - ותקים מדינה פלסטינית".

נתניהו סיכם: "זאת שאלת הבחירות: זה או ימין, או פלסטין".