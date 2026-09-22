אימון של הצבא המצרי - צילום: הדובר הצבאי הרשמי של הכוחות המזוינים במצרים אימון של הצבא המצרי | צילום: צילום: הדובר הצבאי הרשמי של הכוחות המזוינים במצרים 10 10 0:00 / 3:57

בעוד קהיר מחזקת את הקשרים הצבאיים שלה עם בייג'ינג ומכניסה מטוסי קרב סיניים לשמי תעלת סואץ, מערכת הביטחון הישראלית מפעילה לחץ כבד על הממשל האמריקאי. המטרה: לשכנע את הבית הלבן והפנטגון לאשר מכירת מטוסי F-15 מתקדמים למצרים, ובכך למנוע מהמעצמה המזרח-אסייתית ליצור דריסת רגל צבאית מאיימת בסמוך לגבול המערבי של ישראל.

על פי דיווחים ממקורות ישראליים ואמריקאיים, ירושלים רואה בהעמקת הקשרים הצבאיים בין מצרים לסין איום אסטרטגי ממדרגה ראשונה. ההחלטה הישראלית לדחוף לאישור העסקה נולדה מתוך לחץ אמיתי לנוכח האסטרטגיה המצרית החדשה, שבמסגרתה בחרה קהיר לנקוט באסטרטגיית גידור סיכונים והעמיקה באופן ניכר את קשריה עם בייג'ינג.

חות'ים | בן סלמאן ( צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק )

שיא המערכה נרשם בסדרת תרגילי "נשרי הציוויליזציה" בשנים 2025 ו-2026, שבהם נחתו על אדמת מצרים מטוסי קרב סיניים מתקדמים, בהם ה-J-10C ודגמים נוספים כמו ה-J-16. מעבר לתרגילים, גורמים זרים מדווחים על מגעים מתקדמים לרכישת מערכות מכ"ם ומטוסים מתוצרת סין. נוכחות צבאית סינית קבועה באזור תעלת סואץ מהווה מבחינת ירושלים ווושינגטון איום אסטרטגי במסגרת "המלחמה הקרה החדשה". 14 לוויינים רוסיים חיסלו מטוס אמריקני יהודה פנחסי | 17.09.26 אלפי פליטים בורחים מתימן בסירות רעועות אליהו לוי | 17.09.26 השורשים של המשבר הנוכחי נעוצים שנים אחורה. מצרים מנסה כבר זמן רב לשדרג את יכולות חיל האוויר שלה, אך נתקלת שוב ושוב במחסומים מדיניים. בעוד ארצות הברית סירבה למכור לה מטוסי F-35 מתקדמים, עסקת ענק מקבילה לרכישת מטוסי סוחוי-35 מרוסיה טורפדה בלחץ כבד ובאיום ישיר לסנקציות אמריקאיות. מאז, המשא ומתן סביב עסקת ה-F-15 מדשדש ונתקל בעיכובים חוזרים בקונגרס האמריקאי. הסיבות העיקריות לעיכובים טמונות בסוגיות רגישות של זכויות אדם ובבדיקות הקפדניות של שמירת ה-QME (עליונות צבאית איכותית) של ישראל, המחויבת על פי החוק בארה"ב. כתוצאה מכך, כל מטוס שיסופק למצרים יצטרך להגיע עם מגבלות טכנולוגיות נוקשות.

א-סיסי ומוחמד בן סלמאן השבוע ( צילום: CIC )

הפרדוקס שמאחורי המהלך הישראלי ברור למקבלי ההחלטות: עדיף בהרבה לסייע לשכן להתחמש בנשק מערבי מפוקח, מאשר להשאיר אותו פתוח להצעות פיתות אשראי וטכנולוגיה מבייג'ינג. היתרונות של הצטיידות במטוסים אמריקאיים כוללים שמירת היתרון האיכותי של צה"ל - מטוסים אמריקאיים מגיעים לשווקים זרים עם "שנמוך" ומגבלות מבוקרות היטב, בעוד סין לא תטיל הגבלות דומות על לקוחותיה.

בנוסף, תלות מוחלטת בחלקי חילוף, תחזוקה ותוכנה אמריקאית מעניקה לוושינגטון (ולישראל בעקיפין) מנופי לחץ ויכולת עצירת אספקה בעת משבר. המהלך גם נועד לבלום את ההשפעה הסינית ולעצור את ההתבססות הצבאית-טכנולוגית של בייג'ינג במזרח התיכון ובמרחב האסטרטגי של תעלת סואץ, תוך חיזוק היציבות והסכם השלום עם מצרים.

השאלה המרכזית הניצבת כעת על שולחנם של הממשל בוושינגטון ובכירי הפנטגון היא האם הם ישכילו להאיץ את העסקה ולתת ירוק למהלך - או שהגרירה הביורוקרטית תימשך, ותפתח לסין פתח רחב מדי שיהיה קשה מאוד לסגור בהמשך.

מטוסי קרב סעודיים - צילום: משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית מטוסי קרב סעודיים | צילום: צילום: משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית 10 10 0:00 / 1:08

בינתיים, המתיחות האזורית ממשיכה להסלים. ביקורו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בקהיר השבוע נראה לכאורה כמו עוד מפגש בצמרת העולם הערבי, אך קשה להתעלם מן הפיל שבחדר. החות'ים בתימן הצליחו להפוך את באב אל-מנדב למנוף אסטרטגי המסוגל ללחוץ במקביל על סעודיה, מצרים, שוק האנרגיה והסחר העולמי.

בן סלמאן הגיע למצרים דווקא בשעה שבה המערכה מול החות'ים שבה להסלים. לפי רויטרס, החות'ים הרחיבו את שליטתם לאורך החוף המערבי של תימן ובאזור באב אל-מנדב, בעוד סעודיה מתמודדת שוב עם מתקפות טילים וכטב"מים ועם איום ממשי על נתיבי היצוא שלה. מצרים אמנם אינה יעד מרכזי של הטילים החות'יים, אבל היא משלמת מחיר כלכלי כבד. הנשיא א-סיסי אמר כי המדינה איבדה כעשרה מיליארד דולר בהכנסות מתעלת סואץ בעקבות המשברים שפגעו בתנועת הספנות בים האדום.