בתקופה האחרונה ארגוני הטרור ברצועת עזה החלו לנסות ולהבריח נשק ברחפנים מסיני לתוך הרצועה. מדובר בהברחות מעל ציר פילדלפי ישירות ולא רק מסיני לישראל ומשם לעזה | גורם בטחוני בכיר: "בשנים הקרובות ישראל תמשיך לשהות בעזה ותבסס את מודל יו"ש של פשיטות נגד גורמי חמאס" (צבא)
המטה לביטחון לאומי פרסם אזהרה חריגה לישראלים השוהים בחו"ל ומחפשים דרכים לחזור לארץ באמצעים קרקעיים ללא טיסות ישירות |האזהרות תקפות ביתר שאת בתקופה זו של מתיחות ואנו ממליצים להימנע מהגעה למרחבים בסיני וירדן (בעולם)
המל"ל שב ומזהיר את הסיכון לישראלים מפני ביקור בחצי האי סיני | על פי ההודעה: אזהרת המסע נותרה על רמה 4 - איום גבוה והמלצה להימנע מהגעה לאזור | בנוסף נאמר כי "בעת האחרונה התחדדו איומים אלו אל מול הישראלים המתעתדים לבקר באזור" (בעולם)