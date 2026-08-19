חברה אמריקנית לסקרי דעת קהל הודתה השבוע כי פרסמה במכוון נתוני סקרים מזויפים במהלך שתי מערכות בחירות שונות בארצות הברית. החברה, הנושאת את השם "מדיאן סטרטג'יס", טוענת כי המהלך בוצע במסגרת "ניסוי חברתי" שמטרתו הייתה לבחון באיזו מידה מידע פוליטי שאינו מבוסס על עובדות מצליח לחדור לתקשורת ולרשתות החברתיות ללא בדיקה ואימות. בעקבות חשיפת הפרשה הודיעה החברה על סגירת פעילותה.

בין הסקרים המזויפים שפרסמה החברה: סקר שהעניק לראש עיריית לוס אנג'לס, קארן באס, יתרון של 12 נקודות אחוז בבחירות המקדימות, וכן סקר נוסף שהציג את המועמדת למושלת מדינת ויסקונסין, פרנצ'סקה הונג, כמובילה בפער של 20 נקודות אחוז.

בפועל, תוצאות הבחירות בשני המקרים הללו היו צמודות הרבה יותר מכפי שהוצג בסקרים. הנתונים המזויפים זכו לתפוצה נרחבת ברשתות החברתיות, פורסמו באתרי חדשות שונים, ואף הוצגו בתוכניות חדשות מקומיות בטלוויזיה.

בתגובה רשמית מסרה החברה: "מדיאן סטרטג'יס הוקמה כניסוי חברתי קצר מועד, שמטרתו הייתה לבחון כיצד מידע המוצג כסקר דעת קהל מצליח לחדור למערכת המידע הפוליטית ולהתפשט ללא אימות עצמאי מצד גורמים אחרים". החברה הדגישה כי לא הייתה לה כל זיקה למועמד כלשהו, למפלגה או לוועד פעולה פוליטי כלשהו.