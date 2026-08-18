ביקורו של נשיא קולומביה החדש, אבלרדו דה לה אספרייה, באזור בואנוונטורה שנפגע קשות ברעידת האדמה האחרונה, עורר סערה ציבורית לאחר שתועד מחלק לילדים כדורי כדורגל הנושאים את סמלי תנועתו הפוליטית.

רעידת האדמה הקשה, שהגיעה לעוצמה של 7.4 במדד ריכטר ופקדה את המדינה ב-10 באוגוסט האחרון, גבתה מחיר כבד: מאות הרוגים, למעלה מ-4,000 פצועים, וכמעט 200 נעדרים שגורלם עדיין לא ידוע. נזקים כבדים נגרמו למבני מגורים ולתשתיות ברחבי האזורים שנפגעו.

על רקע זה, התמונות שבהן נראה הנשיא מחלק כדורי כדורגל במקום שבו משפחות רבות עדיין מתמודדות עם הריסות בתיהן ועם תשתיות שנהרסו, עוררו ביקורת נוקבת בקרב גולשים ברשתות החברתיות.

הנשיא הגיע לאזור במסגרת ביקור רשמי שנועד לבחון מקרוב את היקף הנזקים ולעקוב אחר פעולות הסיוע והחילוץ. במהלך הביקור נפגש עם תושבים מקומיים, וכחלק מכך חילק לילדים כדורי כדורגל שעליהם הוטבעו סמלים ומסרים הקשורים לקמפיין הבחירות שלו.

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התמונות התפשטו במהירות ברשתות החברתיות ועוררו תגובות זועמות. הנשיא לשעבר של קולומביה, גוסטבו פטרו, הגיב בלעג למהלך ברשתות החברתיות וטען כי הממשלה מתייחסת למשבר ההומניטרי הקשה כאילו היה משחק כדורגל. מבקרים נוספים השוו את התמונות למקרים קודמים שבהם מנהיגים הואשמו בניצול חלוקת סיוע לצרכי תדמית פוליטית.

מצד הממשלה נמסר כי הביקור לא התמצה בחלוקת כדורי הכדורגל בלבד. לטענת גורמים ממשלתיים, במהלך שהותו של הנשיא באזור הוצגו פעולות סיוע רפואיות נרחבות ותוכניות לשיקום תשתיות, ובכלל זה טיפול בנזקי מערכות המים והפעלת שירותי בריאות עבור האוכלוסייה המקומית.

עם זאת, לדברי המבקרים, דווקא התמונה של הנשיא בזירת האסון כשהוא מחלק כדורי כדורגל הנושאים את סמלי תנועתו היא זו שהפכה לסמל הבולט של הביקור בעיני הציבור.