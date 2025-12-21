בשורה טובה לאלפי העולים לאומן: לאחר שיפוץ ממושך רווי אתגרים ומניעות, נפתח המקווה המיתולוגי והיחיד הסמוך לציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב | כפי שהבטיח הרב ישראל מאיר גבאי, הכניסה למקווה ללא כל תשלום (חסידים)
במה שנחשב לפרויקט הגדול ביותר של רשות שדות התעופה כיום, מתוכננת הרחבה משמעותית של טרמינל 3, שבמסגרתה יתווספו כ־7,000 מ"ר שיחוברו לארבע הקומות הקיימות של נתב"ג | הפרויקט כולל שדרוג של מתחמי ביקורת הגבולות, אזורי הבידוק הביטחוני, הקמת שער כניסה חדש, והרחבת הדיוטי פרי (תעופה)
באשמורת בוקר יום ראשון, יחנכו רבבות חסידי סאטמר את חנוכתו המחודשת של בית המדרש המיתולוגי ברחוב ראדני בווילאמסבורג | בית המדרש הגדול עבר שיפוץ והרחבה מקיפים, תוך הקפדה על שימור הנוסטלגיה והקדושה | גילוי מפתיע נחשף במהלך העבודות, מודעה היסטורית מתקופת האדמו"ר ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע (חסידים)
הבית הלבן נערך לשיפוץ מהותי כאשר בספטמבר הקרוב יחלו עבודות לבניית אולם נשפים חדש ומהודר - הגדול ביותר מאז הקמת המתחם | הפרויקט, שממומן כולו מתרומות פרטיות של הנשיא ותורמים נוספים, צפוי להרחיב משמעותית את אפשרויות האירוח בבית הלבן עם קיבולת של 650 אורחים בעיצוב נאו־קלאסי יוקרתי | הבנייה צפויה להסתיים לאחר מספר שנים, ותסמן את אחד מהשיפוצים הבולטים ביותר בתולדות הבית הלבן (בעולם)
ביום חמישי האחרון נערך ערב חגיגי לציון הרגעים האחרונים, רגע לפני חידושו ושיפוצו של 'בית הכנסת' הגדול והמיתולוגי בתל-אביב | במהלך האירוע, הקדישו שיר להוריו של החטוף יונתן סמרנו, שנחטף בשבעה באוקטובר | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)