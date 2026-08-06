אירוע יוצא דופן התרחש באוסטרליה כאשר כלבה הובהלה למרפאה וטרינרית לאחר שבלעה כמות גדולה במיוחד של ממתקי גומי.

סנופי, כלבת ביגל בת שלוש שנים, הובאה על ידי בעליה למרפאת החירום הווטרינרית "Animal Emergency Service Jindalee" במצב דחוף. הכלבה בלעה שקית מלאה של ממתקי גומי הנקראים באוסטרליה "נחשים ג'לטיניים", במשקל כולל של כ-1.1 קילוגרם.

קייט ויש, מנהלת צוות האחיות הווטרינריות במרפאה, ציינה כי למזלה של הכלבה, הממתקים לא הכילו את החומר קסיליטול הידוע כרעיל לכלבים. עם זאת, בשל כמות הסוכר הגבוהה ביותר שנבלעה, החליטו הרופאים הווטרינרים לגרום לכלבה להקיא.

הטיפול הצליח, וסנופי הקיאה את כל 1.1 קילוגרם הממתקים שבלעה. גם כלבה נוספת בבית, בשם ג'אדה, עברה בדיקה וטיפול זהירות, אך אצלה נמצא רק ממתק בודד.

לדברי ויש, לכלבה "לא היו שום חרטות" על מעשיה. שתי הכלבות נבדקו ונמצאו תקינות מבחינה רפואית, ולאחר מכן הן שוחררו לביתן. במרפאה אף פרסמו בהומור ברשתות החברתיות כי "סנופי מסרה שהחוויה קיבלה ציון 10 מתוך 10, והיא הייתה עושה זאת שוב בלי לחשוב פעמיים".