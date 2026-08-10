אדון הסליחות: רבבות אנשים פוקדים מידי יום ביומו מימי הסליחות את רחבת ה'כותל המערבי' לשפוך שיח בבקשת רחמים לפני שוכן מרומים כי יחוס על עם עני ואביון ויכתבם לחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורין לקראת השנה הבעל"ט | שוקי לרר הצטרף להמוני העולים בליל שישי האחרון, ומגיש תיעוד מרהיב (חרדים)
אלפי בני אדם התאספו בחצות הלילה שבין שני לשלישי לאמירת הסליחות הראשונות לשנה זו כמנהג עדות המזרח | המעמד נפתח בתפילה לשלומם והחזרתם של החטופים, כשבקהל נוכחים גם שורדי השבי קית׳ סיגל ולנה טרופנוב ובני משפחות החטופים - שקודם לכן ערכו סיור מיוחד במנהרות הכותל | תיעוד ענק (חדשות)