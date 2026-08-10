בבלי

עוד כתבות על אדון הסליחות:

לְבַקֵשׁ רַחֲמִים כְּעָנִי בַּפֶּתַח

הלכה ב-60 שניות

לצד שורדי שבי ומשפחות חטופים
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר