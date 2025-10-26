דאגה בעולם הישיבות: הגאון רבי יעקב יהודה סלומון, משגיח ישיבת 'תפארת יעקב' בגייטסהד ובנו של המשגיח המיתולוגי מלייקווד זצ"ל, התמוטט לפתע במהלך מסירת שיחתו השבועית בפני התלמידים | בבית החולים אובחן שבץ מוחי חריף המלווה בדימום | שמו לתפילה רבי יעקב יהודה בן מרים (חרדים)
לרגל
יום פטירתו של הראש ישיבת גייטסהד הרב
אריה זאב גורביץ זצ"ל,
שחל
בתאריך ד’ חשון |
'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו התורנית
רבת הפנים,
על
מסירות נשפו להרבצת תורה וגישתו המיוחדת
בחינוך הבנים |
מרבה
תורה (יהדות
ואקטואליה)
ישיבת גייטסהד, הנחשבת לגדולה ביותר באירופה, פתחה את "זמן אלול" הנוכחי במעמד מרשים | בישיבה, המונה למעלה מ-400 בחורים, לומדים יחדיו תלמידים מהחוגים החסידיים והליטאיים בהיכל אחד | את משא פתיחת הזמן נשא ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם גורביץ, שהדגיש בדבריו ברום מעלת לימוד ספרי מוסר מדי יום ביומו, שהם היסוד לחיים יהודים, וכן עורר את הבחורים לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום (עולם הישיבות)
שיחת היום בקרב הקהילות החרדיות בלונדון הבירה: הגאון רבי אברהם גורביץ, ראש ישיבת 'בית יוסף' בגייטסהד שבאנגליה, מזקני ראשי הישיבות, שיגר בימים אלו מכתב לכלל תושבי לונדון נוכח גזירת החינוך המרחפת במדינה, וקורא להגירה באם החוק יעבור בקריאה שלישית | כל הפרטים על סערת גזירת החינוך בלונדון (חרדים)
זקן חברי מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, יצא בשבוע שעבר למסע בזק בלונדון, שם קיבל קהל רב שהגיע לחלות פניו להתייעצות וברכות, וכן מסר שיעורים ודברי חיזוק | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)