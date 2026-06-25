אחרי שנים של ציפייה | עיר התורה באירופה מכתירה גאב"ד חדש; כך קידמו את פניו

בהתרגשות עצומה ובתחושת חג מתכוננים היום תושבי העיר גייטסהד שבאנגליה למעמד ההכתרה הרבתי לכבודו של הגאב"ד החדש, שיעלה לכהן פאר בהנהגת עיר התורה המפורסמת של אירופה, הגאון רבי ישראל מנטל. המעמד ההיסטורי יתקיים היום בהשתתפות ראשי הישיבות, רבני העיר, דיינים וכלל תושבי הקהילה.

כזכור, מאז שנת תש"פ נותרה משרת הרבנות הרמתה בגייטסהד מיותמת, לאחר שהגאב"ד הקודם, הגאון רבי שרגא פיוויל זימרמן, עזב את תפקידו ועבר לשמש כגאב"ד קהילת 'הפדריישן' בלונדון. במשך כחמש שנים ניהלו ראשי הקהילה חיפושים קדחתניים אחר דמות רוחנית בעלת שיעור קומה שתוכל להנהיג את מבצר התורה האירופי.

התפנית הדרמטית התרחשה לפני כשנה. הגאון רבי ישראל מנטל, מי ששימש עד אז בהצלחה כגאב"ד הקהילה המפורסמת 'קהל עדת ישורון' בוושינגטון הייטס שבניו יורק, הודיע על כוונתו להעתיק את מגוריו לגייטסהד כדי לשהות בסמוך לילדיו המתגוררים במקום.

פרנסי וראשי הקהילה בגייטסהד זיהו מיד הזדמנות פז למנות רב בעל שיעור קומה אשר שמו הולך לפניו בכל הארצות כאחד מגדולי הפוסקים, ופנו אל הגר"י מנטל בבקשה דחופה כי יאות ליטול על שכמו את עול רבנות העיר. לאחר תקופה של דיונים, נעתר הרב לבקשת הקהילה.

השבוע, עם הגעתו הרשמית של הגאב"ד החדש לעיר, נרשמו רגעים מרגשים ברחובות גייטסהד. המוני התושבים, ובראשם רבני העיר וראשי הישיבות, יצאו לקבל את פניו בשירה ובריקודים סוערים ברחובה של עיר בכלי נגינה ושיר ממש כמו בהכנסת ספר תורה, תוך הבעת שמחה והתרגשות עצומה.